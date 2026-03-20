Spis treści: Sałatka makaronowa na Wielkanoc Sałatka jajeczna: lepsza niż pasta Zielona sałatka wiosenna na Wielkanoc

Sałatka makaronowa na Wielkanoc

Z makaronu można wyczarować mnóstwo potraw, które zachwycają ludzi na całym świecie. Nikt nie zabroni nam tego wdzięcznego produktu użyć do przygotowania sałatki idealnej na Wielkanoc. W świątecznej wersji najlepiej sprawdzi się drobny makaron orzo, który wygląda jak łezki albo ryż. W połączeniu z innymi składnikami, idealnie zastąpi klasyczną sałatkę jarzynową. Jak przygotować taki specjał na święta? Oto składniki i sposób przygotowania.

Składniki na świąteczną sałatkę makaronową

400 g makaronu orzo,

6 jajek,

1 puszka groszku konserwowego,

1 puszka kukurydzy konserwowej,

100 g ogórków konserwowych,

1 papryka czerwona,

1 pęczek pietruszki,

1 słoik majonezu,

1 łyżeczka musztardy,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotować wg instrukcji na opakowaniu, odcedzić. Kukurydzę i groszek odcedzić, dodać do miski. Jajka ugotować na twardo, obrać ze skorupek, pokroić w kostkę, dodać do warzyw. Paprykę i ogórki pokroić w kostkę i wrzucić do miski. Natkę pietruszki posiekać drobno, umieścić do pozostałych składników. Dodać makaron, łyżeczkę musztardy, majonez, sól i pieprz: całość dokładnie wymieszać. Całość wstawić do lodówki na kilka godzin.

Sałatka jajeczna: lepsza niż pasta

Jajka na twardo to podstawa każdej wielkanocnej sałatki

Wielkanoc związana jest z jajkami jako symbol odradzającego się życia. Motyw tego produktu również jest oczywisty również na świątecznym stole, dlatego jajeczne wariacje są po prostu pożądane. Sałatka jajeczna to kolejna smaczna alternatywa na odświętny stół. Zalety takiego rozwiązania? Przygotowuje się ją błyskawicznie i wymaga niewielu składników. Jak zrobić sałatkę jajeczną?

Składniki na sałatkę jajeczną

10 jajek,

5 łyżek majonezu,

1 pęczek cebuli dymki,

1 pęczek szczypiorku,

2 łyżeczki musztardy,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Jajka gotujemy na twardo, studzimy, obieramy oraz kroimy w kostkę. Szczypiorek i dymkę myjemy, później siekamy. Składniki umieszczamy w misce, dodajemy majonez, przyprawy, musztardę i dokładnie mieszamy. Sałatka jest gotowa.

Zielona sałatka wiosenna na Wielkanoc

Zielona sałatka wielkanocna zastąpi jarzynową

Wielkanocny stół nie musi kojarzyć się wyłącznie z tłustymi potrawami. Możemy w łatwy sposób nadać mu lekkości - za sprawą sałatki będzie to bajecznie łatwe. Sięgnijmy po sałaty, które są niskokaloryczne oraz dodają żywego, zielonego koloru. Nie zapominajmy o jajecznym akcencie - ponieważ, jak wiadomo, ten produkt odgrywa rolę kluczową.

Zielona sałatka - składniki:

1 dowolna sałata paczkowana albo 1 mała kapusta pekińska,

6 jajek,

1 pęczek rzodkiewki,

1 puszka kukurydzy konserwowej,

1 papryka czerwona,

1 pęczek koperku,

6 łyżek majonezu,

1 łyżeczka musztardy,

2 łyżeczki chrzanu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Jajka gotujemy na twardo, obieramy, studzimy, kroimy na połówki. Rzodkiewkę oraz paprykę myjemy, kroimy w kostkę. Sałatę przerzucamy do miski, (kapustę kroimy na kawałki). Dodajemy paprykę, rzodkiewkę i kukurydzę. Pęczek kopru siekamy i przerzucamy do miski. Przygotujemy sos: mieszamy majonez, musztardę i chrzan, solimy i pieprzymy. Sos łączymy z pozostałymi składnikami, mieszamy i odstawiamy do lodówki.

