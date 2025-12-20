Spis treści: Kiedy obowiązuje post w Kościele rzymskokatolickim? Czy w Wigilię obowiązuje post?

Kiedy obowiązuje post w Kościele rzymskokatolickim?

Post w Kościele rzymskokatolickim reguluje Kodeks prawa kanonicznego w kanonach 1249 - 1253 i określa jako formę pokutną, natomiast w praktyce wyróżnia się trzy główne rodzaje postów.

Post ścisły obowiązuje w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Wówczas wierni mają obowiązek powstrzymania się od spożywania mięsa, z wyjątkiem ryb, i ograniczeniu posiłków. Post ścisły dotyczy wszystkich pełnoletnich do rozpoczęcia 60. roku życia.

W Polsce post ścisły oznacza spożycie w ciągu dnia wyłącznie jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Zasady postu w Polsce określa Kodeks prawa kanonicznego:

"Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty." (kan. 1252).

Drugi rodzaj postu to wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych (z wyjątkiem ryb) w każdy piątek roku liturgicznego z wyjątkiem uroczystości, czyli dni liturgicznych najwyższej rangi (np. w pierwszy piątek po Wielkanocy wstrzemięźliwość ta nie obowiązuje), dla wszystkich w wieku powyżej 14. roku życia do końca życia.

Z przestrzegania wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (dotyczy m.in. punktów zbiorowego żywienia). Wyjątek ten nie dotyczy postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Ponadto w szczególnych przypadkach, ze słusznych powodów, dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości może udzielić proboszcz własny bądź miejsca poszczególnym wiernym, rodzinom lub grupom wiernych, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia przez wiernych, np. jałmużnę albo modlitwę w intencjach Kościoła.

Trzeci rodzaj postu to post Eucharystyczny, czyli powstrzymanie się od spożycia pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii Świętej, z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują lub koncelebrują Mszę po raz kolejny w danym dniu. Post Eucharystyczny jest nakazany, na co wskazują przepisy prawa kanonicznego:

"Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa" (kan. 919 §1).

"Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej" (kan. 919 §3).

Polscy biskupi zachęcają do wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych 24 grudnia

Czy w Wigilię obowiązuje post?

Post w Wigilię Bożego Narodzenia nie jest obowiązkiem wynikającym z obecnego prawa kościelnego. Wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych 24 grudnia to przede wszystkim tradycja, zatem zjedzenie mięsa tego dnia w świetle obecnych przepisów prawa kanonicznego nie jest grzechem.

Obowiązek zachowania 24 grudnia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zgodnie z decyzją Episkopatu, zniesiono w Polsce w 2003 r. I choć post w Wigilię nie jest obowiązkowy, to biskupi zachęcają wiernych do powstrzymania się od spożywania mięsa 24 grudnia.

Polscy biskupi na 324. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, wystosowali do wiernych Kościoła w Polsce list na temat przykazań kościelnych z dnia 21 października 2003 r., który odczytany został w kościołach na terenie Polski w dniu 30 listopada 2003 r. W liście czytamy: "Zachęcamy też, zgodnie z postanowieniami II Polskiego Synodu Plenarnego, do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce".

