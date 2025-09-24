Długie wieczory w okresie jesienno-zimowym zdecydowanie warto sobie umilić poprzez napalenie w kominku, co wprowadza wyjątkowy nastrój, ale i zwiększa nasz komfort termiczny. Drewno kominkowe zawsze powinno być suche i gotowe do użycia, dlatego niezwykle istotne jest jego odpowiednie przechowywanie.

Jak układać drewno do suszenia?

Układając drewno kominkowe do suszenia, należy pamiętać o odpowiedniej cyrkulacji powietrza, co zdecydowanie skróci taki proces. W związku z tym rozkładając drewno przy ścianie, powinniśmy zachować odstęp minimum 5 cm. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka powstawania pleśni na ścianie jak i drewnie. Rzecz jasna miejsce, gdzie wyłożymy drewno, powinno być suche, zatem najlepiej, jeśli będzie ono zadaszone.

Czytaj także: Połóż na parapecie. Zapomnisz o wilgoci i pleśni na oknach

Ponadto regularne obracanie drewna pomoże również w równomiernym wysuszeniu wszystkich szczap, zwłaszcza jeśli wcześniej drewno zamokło np. na skutek opadów deszczu.

Do powstawania pleśni przyczynia się również wilgoć znajdująca się na podłożu, dlatego warto zadbać o zainstalowanie podstawy ok. 20 cm nad powierzchnią, by drewno nie miało styczności z ziemią.

Jak przechowywać drewno do kominka?

To jakim drewnem palimy w kominku ma ogromne znaczenie Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Wybierając odpowiednie miejsce do przechowywania drewna do kominka, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na walory estetyczne, ale szybki dostęp do drewna.

Drewno z powodzeniem można przechowywać we wnęce znajdującej się obok kominka, a o takie rozwiązanie najlepiej jest zadbać już na etapie projektowania domu. Dobrym pomysłem jest również umieszczenie drewna we wnęce pod paleniskiem, dzięki czemu zyskamy szybki dostęp do drewna, ponadto na skutek temperatury panującej w kominku drewno będzie się dodatkowo osuszać.

Jeśli nie posiadamy wnęki, wówczas warto sprawdzić ofertę marketów budowlanych, w której z pewnością znajdziemy satysfakcjonujące nas rozwiązanie w postaci m.in. dedykowanych przechowywaniu drewna kominkowego ławek, stojaków, półek, koszy czy regałów.

Alternatywę może również stanowić drewutnia, czyli specjalny, niewielkich rozmiarów domek, który zazwyczaj montuje się na zewnątrz.

Puszysty chlebek bananowy w AirFryer? Sprawdzam! Content Studio