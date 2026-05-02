Choć cieszy się ogromną popularnością wśród ogrodników, należy pamiętać, że borówka amerykańska ma dokładnie sprecyzowane wymagania. Źle dobrane stanowiska szybko odbije się na jej kondycji. Ważna jest zarówno gleba, jak i podłoże oraz odpowiednie sąsiedztwo roślin.

Spis treści: Borówka amerykańska nie lubi gliniastej gleby Jakie pH gleby jest najlepsze dla borówki amerykańskiej? Na takim stanowisku borówka zmarnieje Czego nie sadzić obok borówki?

Borówka amerykańska nie lubi gliniastej gleby

Jednym z największych błędów podczas sadzenia borówki jest umieszczanie sadzonek w ciężkiej, gliniastej glebie. Tego rodzaju podłoże gromadzi zbyt dużo wody i utrudnia korzeniom dostęp do powietrza. W takich warunkach szybko dochodzi do gnicia systemu korzeniowego. Roślina staje się także podatna na choroby grzybowe.

W efekcie dochodzi do spowolnienia wzrostu, a w skrajnych przypadkach nawet obumierania krzewu. Liczenie na obfite zbiory pozostaje tylko złudną nadzieją. Borówka amerykańska najlepiej rośnie w lekkiej, próchniczej i przepuszczalnej glebie, która nie powoduje zastojów wody.

Jakie pH gleby jest najlepsze dla borówki amerykańskiej?

Krzew należy do roślin kwasolubnych. Chcąc zebrać latem duże i smaczne owoce, nie można bagatelizować tej informacji. Borówka amerykańska najlepiej rozwija się w podłożu o pH mieszczącym się w przedziale 3,5-4,5.

Jeśli ziemia będzie zasadowa lub obojętna, krzew zacznie mieć problemy z pobieraniem składników odżywczych, szczególnie żelaza. Bardzo szybko zaczną pojawiać się niepokojące objawy, takie jak żółknięcie liści borówki. Z tego powodu nie należy sadzić jej w miejscach, gdzie do niedawna regularnie wapnowano glebę.

Przed sadzeniem zaleca się sprawdzić odczyn ziemi i w razie potrzeby zakwasić ją torfem lub specjalnymi preparatami dedykowanymi roślinom kwasolubnym.

Odpowiednia gleba i dostęp do światła to podstawy w uprawie owocowego krzewu 123RF/PICSEL

Na takim stanowisku borówka zmarnieje

Borówka amerykańska potrzebuje stanowiska słonecznego i osłoniętego od silnego wiatru. Nie należy sadzić jej w głębokim cieniu, np. przy północnych ścianach budynków lub pod rozłożystymi drzewami.

Niedobór światła sprawia, że owoce są drobniejsze, mniej słodkie i dojrzewają znacznie później. Jednocześnie krzew bardzo źle znosi przesuszenie, dlatego nie poradzi sobie w bardzo piaszczystej ziemi i w mocno nasłonecznionych miejscach bez regularnego podlewania.

Czego nie sadzić obok borówki?

Oprócz wymagań rośliny, przeanalizować trzeba także jej sąsiedztwo. Krzew nie przepada za towarzystwem roślin, które mają zupełnie inne wymagania glebowe. Nie należy sadzić go obok warzyw, krzewów i kwiatów lubiących zasadowe podłoże, takich jak lawenda, bukszpan czy kapusta.

Problematyczne dla borówki mogą być także rozłożyste korony drzew i wysokich krzewów, które odbiorą jej dostęp do światła. Kłopoty mogą wynikać również z cech, których nie widzimy na pierwszy rzut oka. Drzewa o rozbudowanym systemie korzeniowym, np. sosna, jabłoń i grusza, konkurują z borówką o substancje pokarmowe i wodę. Okazy te nie dogadają się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

