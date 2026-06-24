Scenariusz ten powtarza się pewnie w wielu domach. Latem okna zostawiamy uchylone przez cały dzień z myślą, że zapewni nam to lepszą cyrkulację powietrza. Efekt jest jednak odwrotny. W ten sposób do mieszkania nieustanne napływa rozgrzane powietrze, które stopniowo podnosi temperaturę wszystkich pomieszczeń, zamieniając je w saunę.

Spis treści: O jakiej porze dnia jest najgoręcej? Nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy Czy otwierać okna w ciągu dnia podczas upałów? Uff, jak gorąco! O jakiej porze wietrzyć mieszkanie? Zasłony i rolety pomogą obniżyć temperaturę w domu Jak schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji?

O jakiej porze dnia jest najgoręcej? Nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy

Wbrew pozorom najwyższa temperatura nie panuje w samo południe, które nadal bywa postrzegane jako pora trudnego do wytrzymania skwaru. Powierzchnia ziemi, asfalt i budynki nagrzewają się przez wiele godzin od rana, dlatego szczyt upału przypada najczęściej między godziną 15 a 18.

O tej porze trzeba być szczególnie wyczulonym na to, aby nie wpuszczać mas gorącego powietrza prosto do domu. Niefrasobliwość w tym kontekście doprowadzi do tego, że wnętrze mieszkania będzie przypominać piekarnik.

Czy otwierać okna w ciągu dnia podczas upałów?

Dla niejednej osoby to wręcz odruch. Piękna pogoda za oknem sprawia, że machinalnie otwieramy okna na oścież. Czas pozbyć się tego nawyku, ponieważ gorące powietrze wpadające do środka szybko podniesie temperaturę w mieszkaniu. W ciągu dnia lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie okien zamkniętych i zaplanowanie wietrzenia o konkretnej godzinie.

Uff, jak gorąco! O jakiej porze wietrzyć mieszkanie?

Najlepszą porą na wietrzenie mieszkania jest wczesny poranek, zwłaszcza między godziną 5 a 8, kiedy temperatura na zewnątrz jest wyraźnie niższa. Dobre efekty przynoszą także późny wieczór oraz noc. Z otwarciem okien na oścież warto poczekać do momentu, kiedy zajdzie słońce.

W takich warunkach możemy działać. Zaleca się otworzyć okna szeroko i stworzyć przeciąg, jeśli układ mieszkania nam na to pozwala. W ten sposób usuniemy z pomieszczeń nagromadzone ciepło i obniżymy temperaturę wnętrza przed nadejściem kolejnego upalnego dnia.

W ciągu dnia lepiej nie otwierać okien 123RF/PICSEL

Zasłony i rolety pomogą obniżyć temperaturę w domu

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że prosta czynność pomoże nam przetrwać upały w komforcie i bez potu lejącego się z czoła podczas posiedzeń w mieszkaniu. Grunt to blokowanie promieni słonecznych, zanim dotrą do pomieszczenia. W ciągu dnia warto zasłaniać rolety i żaluzje, zwłaszcza w pokojach od strony południowej i zachodniej. Tak samo postępuj z zasłonami.

Jak schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji?

Nawet bez kosztownej instalacji jesteśmy w stanie poprawić własny komfort podczas fali upałów. Jednocześnie nie będzie to wymagało od nas wielu poświęceń. Starajmy się ograniczyć korzystanie z urządzeń emitujących ciepło, takich jak piekarnik czy płyta kuchenna.

Sprytnym trikiem jest ustawienie przed wentylatorem miski z lodem lub bardzo zimną wodą. Powietrze przepływające nad chłodną powierzchnią przyniesie ulgę, gdy temperatura na zewnątrz zacznie zbliżać się do rekordowych wartości.

Jak zachowujesz się podczas upałów? Otwieram okna przez cały dzień Wietrzę tylko rano i wieczorem Zasłaniam okna i ograniczam wietrzenie Korzystam z klimatyzacji lub wentylatora Zagłosuj

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