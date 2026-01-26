Jeden dokument i 400 zł więcej. Wielu emerytów nie wie o tym wniosku

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Większość seniorów nie zdaje sobie sprawy, że ich świadczenie może być wyższe - wystarczy, że złożą wniosek, który pozwala zyskać nawet 400 zł. Kto powinien postarać się o dodatkowe pieniądze?

Banknoty o nominałach 100, 200 i 500 złotych ułożone obok koperty ZUS oraz na tle legitymacji emeryta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie części emerytów może wzrosnąć o 400 zł ZOFIA BAZAKEast News

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca co miesiąc emerytom i rencistom świadczenia, pomniejszone o składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że w przypadku osób z najniższymi świadczeniami, te potrącenia nie są konieczne!

Chodzi o osoby, których roczny dochód (wliczając w to trzynastą i czternastą emeryturę) nie przekroczy 30 tys. zł - mogą one skorzystać z tzw. kwoty wolnej od podatku. Warto pamiętać o tej możliwości, bo pozwala ona zyskać nawet 400 zł.

Aby zaoszczędzić tę kwotę, wystarczy złożyć wniosek EPD-21, dostępny zarówno w oddziałach ZUS jak i online:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu),
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego,
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE/eZUS.

Raz złożony wniosek obowiązuje w kolejnych latach aż do momentu, gdy sytuacja finansowa emeryta się zmieni. Złożenie wniosku przy wyższych dochodach może skutkować niedopłatą podatku, którą trzeba będzie uregulować w rozliczeniu rocznym. Senior sam musi więc zdecydować, czy złoży wniosek, a jeśli tak - pilnować wolnej kwoty.

Wniosek EPD-21 działa od miesiąca złożenia - im szybciej zareagujemy, tym szybciej skorzystamy.

W razie zakwestionowania wysokości zaliczki na podatek albo zasadności jej pobrania przez ZUS można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie pięciu lat od pobrania podatku.

Dwie kobiece dłonie zapisujące notatki w zeszycie, na pierwszym planie długopis oraz notes. W tle widoczny fragment laptopa, po lewej stronie grafika z napisem 'porady interia kobieta'.
Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniejCanva ProINTERIA.PL
