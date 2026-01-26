Jeden dokument i 400 zł więcej. Wielu emerytów nie wie o tym wniosku
Większość seniorów nie zdaje sobie sprawy, że ich świadczenie może być wyższe - wystarczy, że złożą wniosek, który pozwala zyskać nawet 400 zł. Kto powinien postarać się o dodatkowe pieniądze?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca co miesiąc emerytom i rencistom świadczenia, pomniejszone o składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że w przypadku osób z najniższymi świadczeniami, te potrącenia nie są konieczne!
Chodzi o osoby, których roczny dochód (wliczając w to trzynastą i czternastą emeryturę) nie przekroczy 30 tys. zł - mogą one skorzystać z tzw. kwoty wolnej od podatku. Warto pamiętać o tej możliwości, bo pozwala ona zyskać nawet 400 zł.
Aby zaoszczędzić tę kwotę, wystarczy złożyć wniosek EPD-21, dostępny zarówno w oddziałach ZUS jak i online:
- osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu),
- za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego,
- w formie dokumentu elektronicznego przez PUE/eZUS.
Raz złożony wniosek obowiązuje w kolejnych latach aż do momentu, gdy sytuacja finansowa emeryta się zmieni. Złożenie wniosku przy wyższych dochodach może skutkować niedopłatą podatku, którą trzeba będzie uregulować w rozliczeniu rocznym. Senior sam musi więc zdecydować, czy złoży wniosek, a jeśli tak - pilnować wolnej kwoty.
Wniosek EPD-21 działa od miesiąca złożenia - im szybciej zareagujemy, tym szybciej skorzystamy.
W razie zakwestionowania wysokości zaliczki na podatek albo zasadności jej pobrania przez ZUS można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie pięciu lat od pobrania podatku.
