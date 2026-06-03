Ten błąd obniża emeryturę. Wiele osób popełnia go nieświadomie

Spis treści: Emerytura to rachunek, a nie nagroda za staż Nie zawsze warto składać wniosek od razu Dodatkowy rok pracy zostaje na koncie Praca i późniejszy wniosek działają jednocześnie Stare dokumenty mogą dziś przynieść podwyżkę Po przyznaniu emerytury także można działać Najpierw policz, dopiero później decyduj

Emerytura to rachunek, a nie nagroda za staż

Dla wielu osób osiągnięcie wieku emerytalnego oznacza natychmiastową wizytę w ZUS. Kobieta kończy 60 lat, mężczyzna 65 i wniosek trafia do urzędu. Tymczasem właśnie wtedy warto się zatrzymać. W nowym systemie wysokość świadczenia wynika przede wszystkim z działania: zgromadzone na koncie środki są dzielone przez liczbę miesięcy dalszego życia.

Dlatego dwie osoby z podobną historią zawodową mogą otrzymywać inne wypłaty.

Znaczenie ma nie tylko to, ile odłożyły, ale również kiedy rozpoczęły pobieranie świadczenia. Nie istnieje formularz gwarantujący nagłą podwyżkę. Są jednak decyzje, które mogą realnie poprawić budżet seniora.

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Nie zawsze warto składać wniosek od razu

Pierwsza możliwość pojawia się jeszcze przed przyznaniem emerytury. Odroczenie wniosku sprawia, że kapitał jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy. Według tablic obowiązujących od kwietnia 2026 roku dla osoby mającej dokładnie 60 lat dzielnik wynosi 268,9 miesiąca, a rok później już 259,4 miesiąca. Nawet bez nowych składek oznaczałoby to wzrost miesięcznego świadczenia o około 3,7 procent.

Po dwóch latach różnica byłaby wyraźniejsza, ponieważ dla wieku 62 lat dzielnik wynosi 250 miesięcy. Decyzji nie można jednak sprowadzać wyłącznie do kalkulatora. Liczy się zdrowie, możliwość dalszej pracy, oszczędności i bieżące potrzeby. Warto wiedzieć, że emerytura w pierwszym możliwym dniu nie zawsze jest najkorzystniejszym wyborem.

Dodatkowy rok pracy zostaje na koncie

Drugi sposób jest najbardziej oczywisty: dalsza praca oznacza dalsze składki. Przy wynagrodzeniu 6000 zł brutto miesięcznie roczna składka emerytalna wynosi około 14 054 zł. Ta kwota powiększa kapitał, zanim zostanie on podzielony przy wyliczaniu świadczenia.

Przy obecnych tablicach taka roczna składka sama w sobie przekładałaby się na około 52 zł dodatkowej emerytury w wieku 60 lat albo około 63 zł przy przejściu na świadczenie w wieku 65 lat. Nie wydaje się to dużą kwotą, dopóki nie spojrzymy na kilka kolejnych lat zatrudnienia.

Praca i późniejszy wniosek działają jednocześnie

Najsilniej działa połączenie dalszej pracy z późniejszym złożeniem wniosku. Senior dopisuje do konta nowe składki, a jednocześnie zmniejsza liczbę miesięcy, przez którą ZUS dzieli cały kapitał. Jeden rok aktywności zawodowej może więc dać znacznie więcej niż sama suma nowych wpłat.

Przykład: osoba mająca 500 tys. zł kapitału i składająca wniosek w wieku 60 lat otrzymałaby, przy pominięciu dodatkowych czynników, około 1860 zł brutto. Gdyby przez kolejny rok pracowała za 6000 zł brutto miesięcznie i dopiero po ukończeniu 61 lat wystąpiła o emeryturę, świadczenie wyniosłoby około 1980 zł brutto. Różnica przekracza 120 zł miesięcznie, bez uwzględnienia waloryzacji.

Stare dokumenty mogą dziś przynieść podwyżkę

Czwarty sposób nie wymaga dalszej pracy ani odwlekania decyzji. Chodzi o sprawdzenie, czy ZUS ma pełne informacje o okresach zatrudnienia i zarobkach, szczególnie sprzed 1999 roku, które wpływają na kapitał początkowy. W wielu domach wciąż leżą świadectwa pracy i zaświadczenia o wynagrodzeniu z zakładów, które już nie istnieją.

Przed złożeniem wniosku warto zebrać świadectwa pracy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, na przykład na formularzu ERP-7. Jeżeli dokumentacja pozwoli zwiększyć kapitał o 10 tys. zł, może to oznaczać około 37 zł miesięcznie więcej dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat oraz około 45 zł w wieku 65 lat. Przy odnalezieniu dowodów zwiększających kapitał o 100 tys. zł różnica może wynieść około 370-450 zł miesięcznie.

Po przyznaniu emerytury także można działać

O świadczenie można zadbać również po wydaniu decyzji. Emeryt, który nadal pracuje i odprowadza składki, może wystąpić do ZUS o ponowne obliczenie emerytury. Jeśli zatrudnienie trwa, wniosek można złożyć po upływie roku kalendarzowego. Po zakończeniu pracy można zrobić to bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia.

To ważne, ponieważ nowe składki nie podniosą wypłaty automatycznie. Potrzebny jest wniosek o przeliczenie świadczenia. Wysokość podwyżki zależy od odprowadzonych składek i wieku emeryta, dlatego nie dla każdego będzie taka sama. Brak wniosku może jednak sprawić, że pieniądze odłożone po przyznaniu emerytury nie zwiększą bieżących wypłat.

Najpierw policz, dopiero później decyduj

Decyzja o emeryturze nie powinna zaczynać się od pytania: "czy już mogę?", lecz od pytania: "ile otrzymam w różnych wariantach?". Warto przejrzeć konto w ZUS, uzupełnić brakujące dokumenty, sprawdzić prognozę świadczenia i policzyć, co zmieni dodatkowy rok pracy albo późniejszy wniosek. Wyższa emerytura nie wynika z sekretnego sposobu, lecz ze znajomości reguł, które bezpośrednio wpływają na pieniądze seniora.

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