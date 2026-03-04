Spis treści: Wielkie porządki po zimie Warzywnik w gotowości: przygotowanie grządek na nowe plony Czas na siew: co w marcu trafia do gruntu? Ogród ozdobny budzi się do życia: iglaki, byliny i pierwsze kwiaty Cięcie z głową: formowanie i prześwietlanie

Wielkie porządki po zimie

Zanim na dobre oddamy się sadzeniu i sianiu, czeka nas nieuniknione - wiosenne porządki. Trzeba zakasać rękawy i zająć się tym, co zima po sobie zostawiła. Z trawnika wygrabiamy stare liście i suche źdźbła. Jeśli darń jest nierówna, a kępy trawy wydają się uniesione, warto rozważyć jej wałowanie. Sprawdzamy też stan roślin po zimie, czy nie ma uszkodzeń mrozowych lub oznak chorób. Jeśli pogoda na to pozwala i temperatura utrzymuje się powyżej zera, możemy zacząć zdejmować zimowe osłony z roślin. Najlepiej robić to w pochmurny dzień, by nie narażać ich na szok termiczny.

Warzywnik w gotowości: przygotowanie grządek na nowe plony

Marzec w warzywniku to czas wytężonej pracy u podstaw. Ziemia po zimie potrzebuje naszej troski, by mogła wydać obfite plony. Pierwszym krokiem jest solidne przekopanie grządek. To idealny moment na wzbogacenie gleby dojrzałym kompostem, który dostarczy niezbędnych składników odżywczych. Po rozłożeniu kompostu, należy go dokładnie wymieszać z ziemią. Warto również już teraz zaplanować rozmieszczenie poszczególnych warzyw, pamiętając o zasadach dobrego sąsiedztwa - niektóre rośliny wzajemnie się chronią i wspierają we wzroście.

Czas na siew: co w marcu trafia do gruntu?

Gdy tylko ziemia nieco obeschnie i ogrzeje się, możemy rozpocząć pierwsze siewy wprost do gruntu. Marzec to idealna pora na warzywa odporne na niższe temperatury. Do gruntu mogą trafić nasiona wczesnej marchwi, pietruszki, grochu, bobu, cebuli, szpinaku czy pora. Pamiętajmy jednak, że marcowa pogoda bywa kapryśna. Warto mieć pod ręką agrowłókninę, aby w razie zapowiadanych przymrozków móc okryć młode siewki. To również dobry czas na wysiew do pojemników w domu lub inspekcie nasion roślin, które potrzebują więcej ciepła na start, jak pomidory czy papryka.

Ogród ozdobny budzi się do życia: iglaki, byliny i pierwsze kwiaty

W ogrodzie ozdobnym marzec to przede wszystkim czas porządków i przygotowań. Zdejmujemy zimowe zabezpieczenia z iglaków, ale z rozwagą, obserwując prognozy pogody. To także doskonały moment na przycinanie drzew i krzewów, które kwitną latem na tegorocznych pędach. Usuwamy stare, suche i uszkodzone gałęzie. Wiele bylin również wymaga uwagi - dzielimy rozrośnięte karpy, co je odmłodzi i pozwoli uzyskać nowe sadzonki. Z rabat usuwamy resztki zeszłorocznych pędów. Możemy także sadzić nowe drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne.

Cięcie z głową: formowanie i prześwietlanie

Marzec to kluczowy miesiąc na cięcie wielu drzew i krzewów owocowych. Przycinamy jabłonie, grusze i śliwy, wykonując cięcie prześwietlające. Pozwoli to na lepszy dostęp światła do wnętrza korony i poprawi cyrkulację powietrza, co z kolei ograniczy ryzyko chorób grzybowych. Młode drzewka posadzone jesienią również wymagają przycięcia. Tniemy także krzewy jagodowe, takie jak porzeczki czy agrest. Ważne jest, by do cięcia używać ostrych i czystych narzędzi, a większe rany zabezpieczyć maścią ogrodniczą.

