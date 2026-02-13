Spis treści: Problemy ze snem Spadek nastroju Spowolnienie metabolizmu i wzrost wagi Spadek odporności Mniejsza wydolność serca i płuc

Problemy ze snem

Jeśli cały dzień spędzamy w domu, mózg traci poczucie czasu - podkreśla znany neurobiolog dr Patrick Porter, który na co dzień zajmuje się badaniem fal mózgowych. Okazuje się, że nasz układ nerwowy jest tak skonstruowany, że potrzebuje jasnych sygnałów, by móc wejść w stan spoczynku lub czuwania. Ciągłe siedzenie w domu, brak ruchu i ekspozycji na światło dzienne niszczy możliwość rozróżniania poszczególnych faz. A to skutkuje problemami z zasypianiem, bezsennością czy wybudzaniem się w nocy. Brak określonej rutyny sprawia, że nasz mózg "głupieje".

Spadek nastroju

Ciągłe spędzanie czasu w czterech ścianach negatywnie wpływa także na nastrój. Zwłaszcza jeśli pracujesz zdalnie. Organizm potrzebuje wtedy więcej czasu, by odciąć się od wykonywanych zadań i przejść w tryb relaksu. Brak aktywności fizycznej to także mniej hormonów szczęścia. Niekorzystna jest także izolacja społeczna, która zwiększa ryzyko stanów lękowych, apatii, rozdrażnienia, a nawet depresji. Siedzący tryb życia pogarsza także krążenie, a to może skutkować problemami z pamięcią i koncentracją.

Spowolnienie metabolizmu i wzrost wagi

Ciągłe przebywanie w domu wiąże się też z dużym ryzykiem przybierania na wadze. Nie bez przyczyny wiele osób tyje zimą, a chudnie latem. Brak regularnej aktywności fizycznej spowalnia metabolizm i prowadzi do zaniku mięśni, które spalają dodatkowe kalorie. Jednocześnie, siedząc w domu, łatwiej o nudę i dostęp do jedzenia. Podjadanie między posiłkami w połączeniu z siedzącym trybem życia to prosty przepis na nadwagę, a nawet otyłość.

Siedzący tryb życia jest bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia. Brak ruchu potęguje i przyspiesza ryzyko rozwoju wielu chorób

Spadek odporności

Im rzadziej wychodzisz z domu, tym większe ryzyko infekcji. Nasz organizm działa znacznie lepiej, jeśli każdego dnia wychodzimy na świeże powietrze, szczególnie zimą. Ogrzewanie wysusza skórę i błony śluzowe nosa czy gardła, a to zmniejsza naturalną barierę ochronną przed szkodliwymi drobnoustrojami. Ciągłe przebywanie w domu to mniejszy poziom witaminy D, większe stężenie kortyzolu (hormon stresu) i większa tendencja do stanów zapalnych w organizmie (niweluje je m.in. ruch).

Mniejsza wydolność serca i płuc

Siedzący tryb życia jest również wyniszczający dla serca - pogarsza krążenie i sprzyja powstawaniu zastojów w naczyniach krwionośnych. Brak ruchu szkodzi też płucom - osłabia mięśnie oddechowe i zmniejsza wydolność tego narządu.

