Spis treści: Jak olej lniany wpływa na organizm? Olej lniany a odchudzanie Olej lniany dla urody Jak przechowywać olej lniany i jak włączyć go do diety?

Jak olej lniany wpływa na organizm?

Olej lniany tłoczy się na zimno z nasion lnu, czyli siemienia lnianego. Jest on bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w bardzo korzystnych dla zdrowia proporcjach. Wykazują one silne właściwości przeciwzapalne, a przede wszystkim obniżają poziom złego cholesterolu LDL, jednocześnie zwiększając stężenie dobrego cholesterolu HDL. Dzięki temu regularne stosowanie oleju lnianego zmniejsza ryzyko miażdżycy i innych schorzeń układu krążenia.

Olej lniany jest też idealnym produktem przy chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy - wzmacnia i regeneruje błony śluzowe układu pokarmowego i łagodzi objawy schorzeń. Wzmacnia też kondycję jelit przy przewlekłych stanach zapalnych tego narządu i chroni przed zaparciami.

Znajdująca się w oleju lnianym duża ilość kwasów omega-3 wykazuje też zbawienny wpływ na układ nerwowy - usprawnia funkcje poznawcze i koncentrację. Poprawia też nastrój, a w dodatku silne właściwości przeciwzapalne zmniejszają ryzyko chorób neurodegradacyjnych.

Olej lniany a odchudzanie

Olej lniany jest również polecany w trakcie odchudzania, ponieważ przyspiesza metabolizm i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii. Wspiera proces usuwania złogów jelitowych i zmniejsza ryzyko zaparć, co jest częstym efektem ubocznym diety redukcyjnej. Wspomaga również oczyszczanie wątroby i niweluje skoki glukozy we krwi. Dzięki temu ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej i utrudnia gromadzenia się nowej.

Olej lniany dla urody

Olej lniany warto stosować także zewnętrznie. Zawiera spore ilości witaminy E, która bywa nazywana witaminą młodości. Dzięki wyjątkowemu składowi olej działa na skórę nawilżająco, regenerująco i przeciwzapalnie. Łagodzi też podrażnienia i niedoskonałości cery. Co ważne - opóźnia procesy starzenia się komórek skóry - poprawia elastyczność i jędrność. Stosowanie oleju lnianego na skórę jest banalnie proste - kilka kropel wystarczy delikatnie wklepać na skórę twarzy (lub całego ciała) po wcześniejszym oczyszczeniu. 2-3 krople można też zmieszać z odrobiną ulubionego kremu do twarzy.

W oleju lnianym znajdują się cenne kwasy omega-3 i fitosterole madeleinesteinbach 123RF/PICSEL

Olej lniany to również doskonały specyfik do włosów - intensywnie je nawilża, regeneruje i wygładza, nadaje też blask. Wcierany w skórę głowy chroni przed łupieżem i wzmacnia cebulki włosów. 2 łyżki oleju wystarczy rozprowadzić na umytych i lekko wilgotnych włosach na co najmniej godzinę lub na całą noc (pod czepkiem). Później włosy wystarczy umyć jak zwykle.

Jak przechowywać olej lniany i jak włączyć go do diety?

Olej lniany wymaga szczególnych warunków, by nie utracił cennych właściwości, przede wszystkim rozpadu kwasów omega-3. Dlatego należy przechowywać go w ciemnej butelce i w chłodnym zacienionym miejscu, a najlepiej w lodówce. Dzienna zalecana dawka spożycia oleju lnianego to 2 łyżki stołowe. Ten wyjątkowy tłuszcz najlepiej spożywać na surowo - dodając do kanapek, sałatek czy surówek. Nie powinno się go używać do smażenia czy pieczenia.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

"Na zdrowie": Kasza manna INTERIA.TV POLSAT GO