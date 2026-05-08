Spis treści: Borowik ceglastopory - co to za grzyb? Czy warto jeść borowika ceglastoporego? Gdzie szukać borowika ceglastoporego i co z niego przyrządzać? Jak odróżnić borowika ceglastoporego od borowika szatańskiego?

Borowik ceglastopory - co to za grzyb?

Borowik ceglastopory to smaczny grzyb, którego można rozpoznać po dużym i masywnym kapeluszu o ciemnobrązowym kolorze - jego średnica może osiągać nawet 20 cm. Pokrywa go zamszowa skórka, która po zgnieceniu robi się czarna. Trzon ma od 5 do 15 cm wysokości i charakteryzuje się pękatym, beczułkowatym kształtem. Górna część jest żółta, a dolna pokryta ceglastoczerwonymi strzępkami.

Charakterystyczne jest też szybkie sinienie (ciemnienie) jasnożółtego miąższu po uszkodzeniu, co jest naturalnym zjawiskiem i nie świadczy o tym, że grzyb jest trujący.

Czy warto jeść borowika ceglastoporego?

Amatorzy grzybów docenią intensywny smak i aromat borowika ceglastoporego. To zresztą jeden z niewielu grzybów, jakie można zbierać wiosną. Zawiera sporo białka i cenne minerały: żelazo, potas, fosfor czy potas. Ma też niski indeks glikemiczny i niewiele kalorii.

W przypadku tego gatunku grzyba kluczowa jest jednak odpowiednia obróbka termiczna. Surowy borowik ceglastopory jest trujący, a niedogotowany może powodować silne dolegliwości trawienne - bóle brzucha, nudności i wymioty. Dlatego grzyby te należy gotować, smażyć lub dusić przez co najmniej 20-30 minut. Borowik ceglastopory jest jednak ciężkostrawny i nie zaleca się, by podawać go seniorom albo małym dzieciom

Gdzie szukać borowika ceglastoporego i co z niego przyrządzać?

Borowik ceglastopory to gatunek, który najwcześniej pojawia się w polskich lasach - zwykle po majowych opadach deszczu i ciepłych słonecznych dniach. Najłatwiej spotkać go w lasach iglastych i mieszanych - szczególnie pod jodłami, bukami i świerkami. Występuje pojedynczo lub w niewielkich skupiskach, najłatwiej go spotkać na południu Polski, na terenach górzystych i pogórzach.

Borowik ceglastopory to delikatny grzyb, który nadaje się do przyrządzania wielu potraw. Można go suszyć, marynować, smażyć i dodawać do dań mięsnych, warzywnych, makaronów i zup. Idealnie nadaje się do przyrządzania apetycznych sosów. Grzyby wystarczy podsmażyć na maśle, dodać nieco śmietany i przypraw, a następnie dusić przez 20-30 minut.

Świeże, leśne grzyby na sos nadają się idealnie 123RF/PICSEL

Jak odróżnić borowika ceglastoporego od borowika szatańskiego?

W czasie zbiorów należy uważać na borowika szatańskiego, który bywa mylony z ceglastoporym. Niestety jest silnie trujący. "Szatan" ma jednak dużo jaśniejszy kapelusz, a jego trzon jest bardziej czerwony lub pomarańczowy. Borowik ceglastopory bywa też mylony z niejadalnym borowikiem żółtoporym, który ma siatkę na trzonie i jaśniejszy kapelusz.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, okazu lepiej nie zabierać do domu. Zaleca się też korzystanie z atlasów lub konsultacje z doświadczonymi grzybiarzami.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press