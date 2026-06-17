Spis treści: Czym właściwie jest ajran? Wsparcie dla jelit i trawienia Naturalny sprzymierzeniec odporności Czy ajran obniża ciśnienie? Jak zrobić ajran w domu? Dlaczego ajran tak dobrze sprawdza się latem? Kto powinien uważać?

Czym właściwie jest ajran?

Ajran, znany też jako ayran, przygotowuje się z jogurtu naturalnego, zimnej wody i niewielkiej ilości soli. W tradycyjnej wersji jest lekko kwaśny, rześki i delikatnie słony. Podaje się go dobrze schłodzonego, często z pianką na wierzchu. W zależności od regionu dodaje się do niego miętę, pieprz, sok z cytryny, koperek albo ogórek. Baza pozostaje jednak niezmienna: jogurt i woda.

Wsparcie dla jelit i trawienia

Największą zaletą ajranu jest jogurtowa baza. Dobry jogurt naturalny zawiera żywe kultury bakterii, które wspierają mikrobiotę jelitową. To ważne, bo jelita biorą udział nie tylko w trawieniu, ale też w pracy układu odpornościowego. Gdy flora bakteryjna jest w lepszej równowadze, organizm sprawniej radzi sobie z cięższym jedzeniem, zmianą diety w podróży czy sezonowymi infekcjami.

Nie tylko kefir i maślanka. Ajran wspiera jelita i chłodzi w upały 123RF/PICSEL

Ajran może pomóc szczególnie po posiłkach tłustych, pikantnych i ciężkostrawnych. Rozcieńczony jogurt jest lżejszy niż gęsty nabiał jedzony łyżką, dlatego wiele osób lepiej toleruje go jako napój. Fermentacja sprawia też, że część laktozy zostaje rozłożona, więc produkty jogurtowe bywają łagodniejsze dla osób, które po zwykłym mleku odczuwają dyskomfort.

Naturalny sprzymierzeniec odporności

O odporności często przypominamy sobie jesienią, ale jej podstawy buduje się przez cały rok. Ajran dostarcza składników typowych dla fermentowanego nabiału:

białka

wapnia

witamin z grupy B

bakterii kwasu mlekowego

Dla układu immunologicznego szczególnie istotne są jelita, bo to tam znajduje się duża część mechanizmów obronnych organizmu.

Regularne sięganie po fermentowane produkty mleczne może być prostym elementem codziennej profilaktyki. Nie zastąpi zbilansowanej diety, snu ani ruchu, ale może pomóc uporządkować jadłospis. Zwłaszcza jeśli ajran zajmie miejsce słodkich napojów gazowanych, dosładzanych jogurtów pitnych lub gotowych koktajli o długim składzie.

Czy ajran obniża ciśnienie?

Ajran bywa opisywany jako napój korzystny dla serca i układu krążenia. Wynika to z obecności białka, wapnia, potasu i związków powstających w czasie fermentacji mleka. W praktyce najważniejszy jest jednak cały styl żywienia. Jeśli ajran zastępuje słodzone napoje i pojawia się w diecie bogatej w warzywa, pełne ziarna i mniej przetworzone produkty, może być dobrym wyborem.

Jest jednak jeden warunek: sól. Klasyczny ajran jest lekko słony, a to nie każdemu służy. Osoby z nadciśnieniem, chorobami nerek, niewydolnością serca lub zaleceniem ograniczania sodu powinny przygotowywać go w domu i mocno ograniczać sól albo całkowicie z niej zrezygnować. W sklepie warto czytać etykiety.

Jak zrobić ajran w domu?

Najprostszy przepis wymaga trzech składników:

szklanki gęstego jogurtu naturalnego

pół szklanki lub szklanki zimnej wody

szczypty soli

Wszystko wystarczy zmiksować przez kilkadziesiąt sekund, aż na powierzchni pojawi się lekka piana. Jeśli napój ma być rzadszy, dolewa się więcej wody.

Latem najlepiej podawać ajran prosto z lodówki, z kostkami lodu i świeżą miętą. Dobrze smakuje też z odrobiną soku z cytryny, koperkiem albo startym ogórkiem. W takiej wersji przypomina pitny chłodnik i może stać się szybkim dodatkiem do obiadu.

Ajran (znany także jako ayran) to napój mleczny powstały przez rozcieńczenie jogurtu wodą i doprawienie go solą. oksix 123RF/PICSEL

Dlaczego ajran tak dobrze sprawdza się latem?

W gorące dni najważniejsze jest nie tylko picie odpowiedniej ilości płynów, ale też uzupełnianie składników traconych z potem. Ajran zawiera wodę, sód, wapń, potas i niewielką porcję białka, dlatego działa inaczej niż oranżada czy sok. Nie obciąża organizmu dużą dawką cukru, a jednocześnie daje uczucie sytości i świeżości.

To dlatego w krajach o ciepłym klimacie pije się go do obiadu, kolacji, dań z grilla i ostrych potraw. Kwaśny smak przełamuje tłustość posiłku, a chłodna konsystencja łagodzi ostrość przypraw. Można podać go do pieczonych warzyw, kaszy, sałatek, dań z kurczaka, grillowanej ryby czy letnich chłodników.

Kto powinien uważać?

Po ajran warto sięgnąć szczególnie wtedy, gdy na zewnątrz jest gorąco, posiłek był cięższy niż zwykle albo organizm potrzebuje lekkiego, niesłodkiego napoju. Sprawdzi się u osób aktywnych, u seniorów dbających o nawodnienie, u tych, którzy chcą ograniczyć napoje gazowane, oraz u wszystkich szukających prostych produktów wspierających jelita.

Nie każdy powinien jednak pić go bez zastrzeżeń. Przy nietolerancji laktozy najlepiej zacząć od małej ilości lub wybrać jogurt bezlaktozowy. Przy nadciśnieniu i chorobach nerek bezpieczniej przygotować wersję bez soli. Przy alergii na białka mleka krowiego ajran nie będzie właściwym wyborem.

Ajran nie leczy chorób i nie zastępuje porady lekarza, ale są mocne argumenty, by wprowadzić go do letniej diety. Jest prosty, tani i praktyczny. Nawadnia, orzeźwia, wspiera trawienie i pomaga dbać o jelita, a przy tym nie udaje deseru w butelce. To właśnie dlatego w upały warto dać mu szansę.

Czy próbowałeś/aś kiedyś ajranu? Tak, piję go regularnie Kojarzę nazwę, ale nie próbowałem/am Nie, nigdy o nim nie słyszałem/am Zagłosuj





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