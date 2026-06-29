Latem łatwiej jeść zdrowiej. Nie trzeba szukać egzotycznych "superfoods", bo wiele owoców korzystnych dla serca rośnie w Polsce i właśnie w lipcu smakują najlepiej. Czereśnie, wiśnie, czarne porzeczki, maliny, borówki, śliwki czy arbuz mogą być czymś więcej niż deserem. W dobrze skomponowanej diecie stają się codziennym wsparciem dla układu krążenia.

Nie oznacza to oczywiście, że garść owoców zastąpi leczenie nadciśnienia, miażdżycy czy zaburzeń lipidowych. Może jednak być prostym elementem profilaktyki. Zwłaszcza gdy owoce pojawiają się w miejsce słodyczy, słonych przekąsek i wysokoprzetworzonych deserów.

Spis treści: Czarne porzeczki. Małe owoce, duża siła dla naczyń Czereśnie. Lipcowa przekąska z potasem Wiśnie. Kwaśny smak, cenne antocyjany Maliny. Błonnik i polifenole w lekkiej formie Borówki i jagody. Ciemny kolor działa na korzyść serca Arbuz. Nawodnienie też ma znaczenie Śliwki. Warto wypatrywać pierwszych odmian Jak jeść owoce, żeby naprawdę pomagały sercu?

Czarne porzeczki. Małe owoce, duża siła dla naczyń

W lipcu szczególnie warto sięgać po czarne porzeczki. Ich sezon jest krótki, dlatego dobrze wykorzystać moment, gdy są świeże, jędrne i intensywnie wybarwione. To jedne z najbardziej wartościowych owoców z polskich sadów.

Czarne porzeczki są bogate w witaminę C, antocyjany, błonnik i polifenole. Te związki pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, wspierają elastyczność naczyń krwionośnych i mogą korzystnie wpływać na profil lipidowy. Dla serca ważne jest także to, że porzeczki nie są przesadnie słodkie, a przy tym mają wyrazisty smak. Wystarczy garść dziennie, by wzbogacić owsiankę, jogurt naturalny, koktajl albo letnią sałatkę.

Najlepiej jeść je na surowo, bez dosładzania. Dżemy i soki mogą nadal mieć walory smakowe, ale często zawierają sporo cukru, który nie sprzyja ani sercu, ani kontroli masy ciała.

Czarne porzeczki wspierają naczynia krwionośne 123RF/PICSEL

Czereśnie. Lipcowa przekąska z potasem

Czereśnie kojarzą się głównie z wakacjami i dzieciństwem, ale warto spojrzeć na nie także od strony odżywczej. Zawierają potas, błonnik, witaminę C i przeciwutleniacze. Potas jest ważny dla prawidłowej pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego, a także dla regulacji ciśnienia.

Czereśnie są też soczyste, dlatego latem pomagają uzupełniać płyny. To ważne zwłaszcza w upały, gdy odwodnienie może dodatkowo obciążać układ krążenia. Najlepiej jeść je świeże, dokładnie umyte i bez pestek. Dobrze sprawdzają się jako przekąska między posiłkami, dodatek do owsianki lub składnik lekkiego deseru z jogurtem.

Czereśnie zawierają m.in. błonnik 123RF/PICSEL

Trzeba jednak zachować umiar. Zjedzenie dużej ilości czereśni naraz może skończyć się wzdęciami, bólem brzucha lub biegunką, szczególnie u osób z wrażliwym przewodem pokarmowym.

Wiśnie. Kwaśny smak, cenne antocyjany

Lipiec to również czas wiśni. Ich kwaśny smak nie każdemu odpowiada, ale właśnie te owoce są bardzo cenne w diecie wspierającej serce. Wiśnie zawierają antocyjany, czyli naturalne barwniki roślinne o działaniu przeciwutleniającym. To one odpowiadają za głęboki czerwony kolor owoców.

Wiśnie dla zdrowego serca. Lipiec to najlepszy moment, by po nie sięgać 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Wiśnie są dobrym wyborem dla osób, które chcą ograniczać słodycze. Mają intensywny smak, można dodawać je do owsianki, koktajli, chłodników owocowych, domowych kompotów bez cukru albo sosów do dań wytrawnych. Dzięki zawartości pektyn i polifenoli mogą wspierać prawidłową gospodarkę lipidową i pracę naczyń krwionośnych.

Najwięcej korzyści przynoszą w prostej formie: świeże, mrożone albo jako niesłodzony dodatek do posiłków. Ciasta z wiśniami, choć smaczne, nie powinny być traktowane jako produkt dla serca, jeśli zawierają dużo cukru i tłuszczu.

Maliny. Błonnik i polifenole w lekkiej formie

Maliny są jednymi z najbardziej uniwersalnych owoców lata. Są delikatne, aromatyczne i niskokaloryczne, a przy tym zawierają błonnik, witaminy, składniki mineralne oraz polifenole. W diecie korzystnej dla serca szczególnie ważny jest błonnik, który wspiera pracę jelit i może pomagać w kontroli poziomu cholesterolu.

Maliny dobrze komponują się z produktami, które również są polecane w diecie kardiologicznej: płatkami owsianymi, jogurtem naturalnym, kefirem, orzechami czy nasionami. Dzięki temu łatwo zbudować z nich pełnowartościowe śniadanie lub podwieczorek.

Maliny to jedne z najlepszych owoców dla serca. W lipcu warto jeść je codziennie INTERIA.PL

Warto pamiętać, że maliny szybko się psują. Najlepiej kupować je w małych porcjach i zjadać tego samego dnia. Poza sezonem można korzystać z mrożonych owoców, które nadal są dobrym dodatkiem do codziennej diety.

Borówki i jagody. Ciemny kolor działa na korzyść serca

W lipcu na talerzach powinny pojawiać się także borówki i jagody. Ich ciemnoniebieski kolor to znak obecności antocyjanów i innych polifenoli. To związki, które wspierają ochronę naczyń krwionośnych przed stresem oksydacyjnym i stanem zapalnym.

Borówki są wygodne, bo nie wymagają obierania ani krojenia. Można dodać je do śniadania, zabrać do pracy, wsypać do sałatki albo zjeść zamiast słodkiej przekąski. Są łagodne w smaku, dlatego często dobrze tolerują je także dzieci i seniorzy.

Borówki 123RF/PICSEL

Dla serca najlepiej działają wtedy, gdy są częścią całej diety: obok warzyw, produktów pełnoziarnistych, ryb, roślin strączkowych, orzechów i olejów roślinnych. Sama miseczka borówek nie zrównoważy nadmiaru soli, tłustych wędlin i słodyczy.

Arbuz. Nawodnienie też ma znaczenie

Arbuz nie jest najbardziej skoncentrowanym źródłem składników odżywczych, ale latem ma inną ważną zaletę: świetnie nawadnia. Składa się głównie z wody, dlatego w upalne dni może być dobrym uzupełnieniem płynów. Zawiera też likopen, czyli przeciwutleniacz kojarzony przede wszystkim z pomidorami.

Arbuz, choć w większości składa się z wody, dostarcza organizmowi cennych witamin i minerałów. Nie można jednak zapominać o likopenie 123RF/PICSEL

Dla osób dbających o serce arbuz może być lepszym wyborem niż lody, słodzone napoje czy gotowe desery. Trzeba jednak pamiętać, że mimo dużej zawartości wody nadal dostarcza naturalnych cukrów. Najlepiej traktować go jako porcję owoców, a nie produkt jedzony bez ograniczeń przez cały dzień.

Śliwki. Warto wypatrywać pierwszych odmian

Pod koniec lipca zaczynają pojawiać się pierwsze śliwki. To owoce, które dobrze wpisują się w dietę wspierającą układ krążenia. Zawierają błonnik, potas, kwasy organiczne i przeciwutleniacze. Są też sycące, dlatego mogą pomagać ograniczać podjadanie słodyczy.

Śliwki najlepiej jeść świeże. Suszone również mają wartość odżywczą, ale są bardziej skoncentrowanym źródłem cukrów i kalorii, więc wymagają większej ostrożności. Dla serca korzystniejsza będzie miska świeżych śliwek niż drożdżówka ze śliwkami posypana grubą warstwą kruszonki.

Masz nadprogramową ilość śliwek? Możesz ja zasuszyć 123RF/PICSEL

Jak jeść owoce, żeby naprawdę pomagały sercu?

Najprostsza zasada brzmi: owoce powinny być codziennym elementem diety, ale nie jej jedyną zdrową częścią. Najlepiej jeść je w całości, a nie w formie soków. Cały owoc dostarcza błonnika, daje większą sytość i wolniej podnosi poziom glukozy we krwi niż sok.

W lipcu warto wybierać owoce sezonowe, lokalne i możliwie mało przetworzone. Garść czarnych porzeczek, miseczka malin, porcja borówek, kilka śliwek, szklanka wiśni czy kawałek arbuza to proste dodatki, które mogą poprawić jakość codziennego jadłospisu.

Dla serca znaczenie ma regularność. Lepiej jeść mniejsze porcje owoców każdego dnia niż raz w tygodniu nadrabiać dużą miską. Ważny jest też kontekst: mniej cukru, mniej soli, mniej tłuszczów nasyconych, więcej ruchu i lepsze nawodnienie. Lipiec daje idealny moment, by zacząć od najłatwiejszego kroku - wypełnić talerz owocami, które właśnie teraz są najsmaczniejsze.





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