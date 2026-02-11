W skrócie Borówka amerykańska wymaga zimowego przycinania przed okresem wegetacji, by obficie owocować latem.

Najlepszym terminem na cięcie jest przełom lutego i marca, co pozwala usunąć uszkodzone pędy i poprawić plonowanie.

Do prawidłowego wzrostu krzew wymaga kwaśnego podłoża, słonecznego stanowiska i nawożenia azotem przed kwitnieniem.

Spis treści:

Borówka amerykańska to prawdziwy przysmak pełen cennych właściwości. Sprawdza się idealnie jako dodatek do deserów, owsianki, z jej owoców można też robić wyśmienite przetwory. Aby latem obsypała się owocami, warto pamiętać o ważnym zabiegu. Uwaga: jego termin przypada jeszcze zimą. Dzięki temu krzew wyda obfite plony - owoce będziemy zbierać garściami.

Akcja: cięcie. Zrób to zimą z borówką amerykańską

Pomoże w tym systematyczne przycinanie krzewu. Należy go przeprowadzić przed rozpoczęciem okresu wegetacji, gdy ryzyko najsilniejszych mrozów będzie mniejsze. Dlaczego zabieg jest tak ważny?

Cięcie pobudzi borówkę amerykańską do wytworzenia nowych i silnych pędów, ograniczy ryzyko infekcji i chorób, poprawi dostęp do światła, zwiększy liczbę pąków w kolejnych sezonach. Jeśli zapomnisz o zabiegu, zagęszczony krzew będzie słabo owocował i wyda niewielkie owoce.

Kiedy przycinać borówkę amerykańską? Najlepszy termin to przełom lutego i marca. W tym czasie zazwyczaj mijają największe mrozy, a roślina trwa nadal w stanie spoczynku. Łatwiej też sprawdzić, które pędy są osłabione lub przemarznięte. Nie zaleca się natomiast cięcia borówki jesienią, kiedy to pędy świeżo po obcięciu będą o wiele bardziej narażone na uszkodzenie ze względu na chłodniejsze temperatury i mrozy.

Zadbaj o to, by latem zebrać pełne kosze borówek 123RF/PICSEL

Przycinanie borówki amerykańskiej. Ważne zasady

Rodzaj cięcia trzeba dostosować do rodzaju i wieku borówki amerykańskiej.

W przypadku krzewów mających więcej niż 4 lata, należy przeprowadzić cięcie prześwietlające. Pozwoli zmniejszyć liczbę zdrowych i nadmiernych pędów. Krzew zyska lepszy dostęp do światła, ryzyko chorób grzybowych będzie znikome, a owoce będą większe.

Co roku należy przeprowadzać cięcie sanitarne usuwające przemarznięte, chore i uszkodzone pędy. W jego ramach należy usunąć cienkie i pokładające się po podłożu gałązki i pędy zagęszczające wnętrze krzewu.

Z kolei co kilka lat zaleca się cięcie odmładzające. Należy usunąć pędy, mające pięć lub więcej lat i gałązki, które nie "wypuszczają" zbyt wielu owoców.

Uprawa borówki amerykańskiej. O tym pamiętaj

Borówka amerykańska będzie dobrze rosła tylko w odpowiednim podłożu. W tej roli sprawdzi się to o kwaśnym odczynie (3,5-4,5 pH). Powinno być lekkie, próchnicze i dobrze przepuszczalne. Do użyźnienia ziemi przyczynia się gleba wymieszana z torfem - taki duet sprawi, że krzew będzie miał łatwiejszy dostęp do substancji odżywczych.

Równie ważne jest też stanowisko. Borówka amerykańska odwdzięczy się, jeśli zagwarantujesz jej miejsce słoneczne i osłonięte od wiatru. Nie dla niej życie w cieniu - nieodpowiednie stanowisko sprawi, że owoce będą nie tylko mniejsze, ale i o wiele mniej smaczne.

Borówkę amerykańską najlepiej nawozić środkami z azotem. Należy je stosować przed zawiązaniem pąków, pod koniec kwitnienia i w połowie czerwca. Nawożenie krzewu w późniejszym terminie raczej mu się nie przysłuży, bo jedynie opóźni drewnienie pędów.

Borówka w sezonie obrodzi, jeśli wybierzesz dla niej właściwe sąsiedztwo 123RF/PICSEL

