Spis treści: Czym jest kanna i skąd pochodzi jej egzotyczny wygląd? Jak wygląda kanna w sezonie? Duże liście i spektakularne kwiaty Najważniejsze zasady pielęgnacji i uprawy paciorecznika Z czym łączyć kannę na rabacie, żeby podkreślić jej egzotyczny charakter?

Czym jest kanna i skąd pochodzi jej egzotyczny wygląd?

Kanna (Canna L.), znana również pod nazwą "paciorecznik", to bylina wywodząca się z monotypowej rodziny paciorecznikowatych. Pochodzi z tropikalnych i subtropikalnych regionów Ameryki Północnej i Południowej. Z uwagi na wspaniałe walory estetyczne, roślina ta jest uprawiana w ogródkach na całym świecie.

Choć kanna jest byliną, roślina wymaga zimowania. Z uwagi na bardzo niską mrozoodporność, paciorecznik może obumrzeć, jeśli pozostawimy go w gruncie podczas chłodów.

Jak wygląda kanna w sezonie? Duże liście i spektakularne kwiaty

Paciorecznik odznacza się dość dużymi rozmiarami - średnio osiąga od kilkudziesięciu do nawet stukilkudziesięciu cm wysokości. Ma kępiasty, wzniesiony pokrój. Cechą charakterystyczną kanny są jej duże, jajowato-lancetowate liście. W zależności od konkretnej odmiany, mogą przybierać zielony lub czerwono-brązowy odcień.

Kana zawdzięcza swój egzotyczny wygląd spektakularnym kwiatom. Zbierają się one w gęste kwiatostany na szczytach łodyg i przybierają intensywne odcienie. Najczęściej można spotkać odmiany w kolorze czerwonym, pomarańczowym lub żółtym, a niektóre z nich są dwukolorowe.

Paciorecznik w pełnej krasie możemy podziwiać w okresie kwitnienia rośliny. Jej cudowne kwiaty towarzyszą nam od lipca do października (pierwszych przymrozków).

Najważniejsze zasady pielęgnacji i uprawy paciorecznika

Kannę możemy sadzić do gruntu, gdy minie ryzyko wiosennych przymrozków (przeważnie w połowie maja). Kłącza możemy umieścić w donicach już na przełomie lutego i marca, jednak wówczas należy przechowywać je w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura około 15-18 stopni Celsjusza.

Najlepsze stanowisko dla kanny to miejsce dobrze nasłonecznione. Roślinie należy zapewnić żyzną i dobrze przepuszczalną glebę o lekko kwaśnym pH. Nie można również zapomnieć o regularnym nawadnianiu - szczególnie w okresach suszy. Paciorecznik możemy wspomóc nawozem, takim jak biohummus lub kompost.

Jak już zostało wcześniej wspomniane - paciorecznik nie jest mrozoodporną rośliną. Wobec tego, po pierwszych jesiennych przymrozkach, powinniśmy wykopać kłącza i przezimować je w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Z czym łączyć kannę na rabacie, żeby podkreślić jej egzotyczny charakter?

Kanna to roślina, która kapitalnie ożywi ogród. Żeby jednak podkreślić jej egzotyczny charakter, warto postawić na właściwe towarzystwo. Intensywnie kolorowe kwiaty paciorecznika prezentują się genialnie w sąsiedztwie karłowych odmian dalii. Takie połączenie pomoże nam stworzyć wielobarwne, kaskadowe kompozycje.

Paciorecznik możemy usytuować nieopodal lantanów pospolitych. Wysokie odmiany kanny mogą również stanowić niepowtarzalne tło dla niższych kwiatów lub traw ozdobnych. Co ciekawe, te wyglądające jak z egzotycznego kurortu rośliny możemy również posadzić na skraju oczka wodnego. Warto jednak wybrać odsłonięte miejsce z dostępem do słońca. Nie zapominajmy, że kannę możemy także uprawiać w donicach - na przykład na balkonie lub tarasie.

