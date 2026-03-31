Jak uniknąć zakalca w babce?

Wśród wielkanocnych wypieków to z pewnością królowa. Babka wielkanocna urzeka puszystością, aromatem i idealnym smakiem. Niestety drobne błędy podczas jej przygotowania mogą sprawić, że wnętrze nie będzie odpowiednio upieczone. Zakalec to zmora wielu pań domu, na szczęście łatwo można go uniknąć stosując się do kilku najważniejszych zasad. Oto jak "zabezpieczyć" się przed zakalcem w babce wielkanocnej.

O tym pamiętaj, przygotowując babkę

1. Składniki muszą być w temperaturze pokojowej

To absolutna podstawa. Zimne jajka, masło czy mleko powodują, że ciasto się "warzy" i nie napowietrza prawidłowo. Wyjmij wszystko z lodówki minimum 1 - 2 godziny wcześniej.

2. Dokładne ucieranie masła z cukrem

Masło powinno być jasne i puszyste, bo to moment, kiedy wtłaczasz powietrze do ciasta.

3. Dodawanie jajek stopniowo

Nie wrzucaj wszystkich naraz. Dodawaj po jednym, dokładnie mieszając. Dzięki temu masa zachowa lekką strukturę.

4. Delikatne mieszanie

Po wsypaniu mąki mieszaj krótko i spokojnie. Zbyt intensywne miksowanie rozwija gluten i sprawia, że ciasto staje się gumowate.

Od temperatury składników aż po odpowiednie studzenie - wszystkie szczegóły mają znaczenie, jeśli chcemy uniknąć zakalca w babce wielkanocnej 123RF/PICSEL

5. Odpowiednie proporcje składników

Za dużo tłuszczu lub cukru może zniszczyć strukturę ciasta, na której nam zależy. Trzymaj się proporcji ze sprawdzonego przepisu.

6. Świeży proszek do pieczenia

Stary lub zwietrzały proszek nie zadziała. Jeśli nie jesteś pewna/y, kiedy otwierałaś/eś paczkę, lepiej użyj nowego.

7. Nie otwieraj piekarnika w trakcie pieczenia

Szczególnie w pierwszych 30 - 40 minutach. Nagły spadek temperatury może sprawić, że ciasto opadnie i zrobi się zakalcowate.

8. Dobrze nagrzany piekarnik

Wkładaj babkę do już nagrzanego piekarnika. Zbyt niska temperatura na starcie powoduje brak pożądanego wyrośnięcia wypieku.

Trzymaj się tych zasad, a twoja babka pięknie wyrośnie i nie będzie surowa w środku 123RF/PICSEL

9. Odpowiedni czas pieczenia

Nie wyjmuj za wcześnie. Nawet jeśli wierzch wygląda dobrze, środek może być surowy. Sprawdź patyczkiem - musi być całkowicie suchy.

10. Studzenie

Po upieczeniu nie wyjmuj od razu z formy. Daj babce "odpocząć" ok. 10-15 minut, potem delikatnie wyjmij i studź dalej.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

