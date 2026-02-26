Spis treści: Jedna z lepszych ryb w profilaktyce miażdżycy Wyjątkowy smak i brak zanieczyszczeń Jak przyrządzić pyszną mirunę z pieca?

Jedna z lepszych ryb w profilaktyce miażdżycy

Miruna to chuda ryba żyjąca w wodach Atlantyku. Mimo że jest niskokaloryczna, to zawiera wiele cennych składników odżywczych, na czele z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3. To właśnie one niwelują stany zapalne w organizmie, wzmacniają kondycję naczyń krwionośnych, a przede wszystkim obniżają poziom złego cholesterolu. Chronią w ten sposób przed miażdżycą i innymi schorzeniami układu krążenia. Ze względu na bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych spożywanie miruny zmniejsza też objawy reumatoidalnego zapalenia stawów, a także astmy czy alergii.

W mirunie znajdziemy też spore ilości potasu, sodu, fosforu i selenu, a także witaminę A, D oraz witaminy z grupy B. Dzięki temu ryba korzystnie wpływa na kondycję kości, stawów i zębów, a także układ odpornościowy i nerwowy.

Wyjątkowy smak i brak zanieczyszczeń

Miruna poławiana jest na wybrzeżu Chile, Argentyny i Nowej Zelandii. Charakteryzuje się delikatnym, białym i soczystym mięsem. Mimo że jest niskokaloryczna, to znajdziemy w niej duże ilości pełnowartościowego białka. Do tego miruna to jedna z "najczystszych" ryb - wyróżnia się rekordowo niskim skażeniem rtęcią i śladową obecnością metali ciężkich, dzięki czemu znacznie przewyższa pod tym względem popularnego dorsza. Miruna jest również filetowana tuż po połowie i nie zawiera ości. Z tych wszystkich względów to idealna ryba dla seniorów, dzieci czy kobiet w ciąży.

Mało ości i niskie zanieczyszczenie. Miruna kusi konsumentów nie tylko tym 123RF/PICSEL

Jak przyrządzić pyszną mirunę z pieca?

Miruna nadaje się zarówno do pieczenia, gotowania, duszenia, jak i smażenia czy grillowania. Jednak zdecydowanie najzdrowszą formą jest przyrządzanie tej ryby na parze lub w piekarniku.

Mrożoną mirunę należy rozmrozić i osuszyć papierowym ręcznikiem. Następnie filet wystarczy natrzeć solą, pieprzem oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Po ułożeniu ryby w naczyniu żaroodpornym, można jeszcze skropić ją odrobiną oliwy, a na wierzchu ułożyć świeże przyprawy, np. gałązki rozmarynu oraz plasterki cytryny. Mirunę wystarczy piec w temperaturze 180 stopni przez 15-20 minut (w zależności od grubości fileta). Ta wyjątkowo smaczna i pożywna ryba najlepiej komponuje się z pieczonymi ziemniakami oraz surówkami. Można ją podawać także z kaszą i ryżem.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Prasowana kiełbasa z Serbii podbija świat © 2026 Associated Press