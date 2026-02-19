Spis treści: Jak sadzić fasolę, by dobrze rosła? Warzywa, które warto sadzić obok fasoli Zioła i kwiaty wspierające wzrost fasoli Dlaczego dobre sąsiedztwo jest tak ważne?

Jak sadzić fasolę, by dobrze rosła?

Fasola jest rośliną jednoroczną, co oznacza, że wysiewa się ją co roku na nowo. W zależności od odmiany może mieć pokrój pnący lub krzaczasty. Odmiany pnące potrzebują podpór - tyczek, siatek albo sznurków - po których będą się wspinać, natomiast krzaczaste zajmują mniej miejsca i świetnie nadają się do uprawy w równych rzędach.

Najlepszym momentem na siew jest późna wiosna, kiedy minie ryzyko przymrozków, a ziemia zdąży się nagrzać. W chłodnym podłożu nasiona łatwo gniją. Fasola najlepiej plonuje w miejscach dobrze nasłonecznionych, gdzie przez większą część dnia docierają promienie słońca.

Gleba powinna być lekka, przepuszczalna i bogata w składniki odżywcze. Nadmiar wody sprzyja chorobom korzeni, dlatego warto zadbać o dobry drenaż. Przed siewem dobrze jest usunąć chwasty, przekopać ziemię na głębokość około 20 cm i wzbogacić ją kompostem lub nawozem organicznym.

Warzywa, które warto sadzić obok fasoli

Odpowiednie towarzystwo na grządce ma duże znaczenie dla wzrostu i plonowania fasoli. Niektóre rośliny korzystają z azotu wiązanego przez jej korzenie, a jednocześnie nie konkurują z nią nadmiernie o wodę i składniki pokarmowe.

Do polecanych sąsiadów należą:

kapusta biała,

kapusta czerwona,

kapusta pekińska,

brukselka,

brokuły,

jarmuż,

kalafior,

buraki,

dynie,

ogórki,

pomidory,

sałata,

seler,

rzodkiewka,

szpinak,

kukurydza (może pełnić funkcję naturalnej podpory dla odmian pnących),

rabarbar,

koper ogrodowy,

ziemniaki.

Takie zestawienia pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń w warzywniku i sprzyjają zdrowszemu wzrostowi roślin. Wiele z nich pozytywnie wpływa na mikroklimat gleby oraz ogranicza rozwój niektórych chorób.

Zioła i kwiaty wspierające wzrost fasoli

W uprawie fasoli warto uwzględnić również rośliny aromatyczne i ozdobne. Ich intensywny zapach działa odstraszająco na liczne szkodniki, a jednocześnie wspomaga naturalną odporność warzyw. Najlepsze efekty daje sadzenie ich na obrzeżach grządek lub pomiędzy rzędami.

Do szczególnie polecanych należą:

cząber ogrodowy,

mięta,

kminek,

szałwia,

aksamitka,

nagietek,

inne ogrodowe kwiaty jednoroczne o silnym zapachu.

Rośliny te pomagają ograniczyć obecność mszyc, nicieni i innych nieproszonych gości, dzięki czemu fasola może rozwijać się bez większych strat.

Dla obfitych zbiorów obok fasoli warto sadzić konkretne zioła i kwiaty Wavebreak Media Ltd 123RF/PICSEL

Dlaczego dobre sąsiedztwo jest tak ważne?

Planowanie grządek zgodnie z zasadami współrzędnej uprawy to prosty i ekologiczny sposób na poprawę zbiorów. Odpowiednio dobrane warzywa, zioła i kwiaty wspierają się nawzajem, chronią przed chorobami i pozwalają ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.

W przypadku fasoli takie towarzystwo może wyraźnie zwiększyć liczbę strąków i poprawić ich jakość. Wystarczy kilka przemyślanych nasadzeń, by latem cieszyć się zdrowymi, obfitymi plonami.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL