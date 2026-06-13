Spis treści: Co naprawdę służy sercu seniora? Płatki owsiane i otręby Fasola, soczewica, ciecierzyca i groch Ryby, zwłaszcza tłuste Orzechy i pestki Olej rzepakowy i oliwa Warzywa i owoce - także mrożone Kefir, jogurt naturalny, twaróg Pieczywo pełnoziarniste, kasza gryczana, pęczak Co ograniczać najmocniej? Jak robić zakupy dla serca bez komplikacji?

Co naprawdę służy sercu seniora?

Po sześćdziesiątce serce najbardziej lubi nie dietę cud, lecz regularny, przewidywalny sposób jedzenia. Najwięcej daje więcej warzyw, owoców, pełnych zbóż, roślin strączkowych, orzechów i ryb, a mniej soli, tłustych wędlin, smażenia i gotowych dań.

To ważne szczególnie dla seniorów, bo wraz z wiekiem częściej pojawiają się nadciśnienie, wysoki cholesterol, cukrzyca i mniejsza tolerancja na ciężkie jedzenie. Właśnie dlatego najlepiej działa prostota: mniej produktów wysoko przetworzonych, więcej zwykłych składników, które łatwo kupić w osiedlowym sklepie, markecie albo na targu.

Niepozorne produkty, które służą sercu. Seniorzy powinni je znać 123RF/PICSEL

Płatki owsiane i otręby

To jeden z najlepszych i najtańszych produktów dla serca. Owies zawiera błonnik rozpuszczalny, który pomaga dbać o poziom cholesterolu. W praktyce oznacza to, że zwykła owsianka, nocna owsianka albo dodatek otrębów do jogurtu mogą realnie wspierać dietę seniora.

Najlepiej wybierać płatki górskie lub zwykłe, a nie słodkie mieszanki śniadaniowe. Im prostszy skład, tym lepiej.

Fasola, soczewica, ciecierzyca i groch

Rośliny strączkowe to świetny wybór dla serca, bo dostarczają błonnika i białka, a przy okazji pomagają ograniczyć ilość czerwonego mięsa w diecie. W polskich sklepach są łatwo dostępne w formie suchej, w puszkach i w słoikach.

Dobrze sprawdzają się w zupach, pastach kanapkowych, sałatkach i leczo. Jeśli senior źle toleruje duże porcje, najlepiej zaczynać od małych ilości i jeść je regularnie, ale spokojnie.

Warzywa w sałatkach możesz dobierać wedle własnych preferencji. Zamiast sera, dobrą opcją będzie również ciecierzyca Idijatullina Veronika 123RF/PICSEL

Ryby, zwłaszcza tłuste

Łosoś, śledź, makrela i sardynki to produkty szczególnie warte uwagi. Ryby dostarczają wartościowego białka i korzystnych tłuszczów. Nawet jeśli świeża ryba nie pojawia się często, w polskich sklepach łatwo znaleźć śledzie, makrelę czy sardynki.

Najlepiej wybierać ryby pieczone, gotowane lub duszone, a nie smażone w ciężkiej panierce. To ważne, bo sam produkt może być dobry, ale sposób przygotowania potrafi odebrać mu część korzyści.

Orzechy i pestki

Orzechy włoskie, migdały, pestki dyni i siemię lniane to małe produkty o dużej wartości. Dają zdrowe tłuszcze i błonnik, a przy tym mogą zastępować mniej korzystne przekąski, takie jak ciastka czy słone paluszki.

Ważny jest jednak umiar. Dla seniora wystarczy mała garść dziennie albo łyżka siemienia dodana do jogurtu czy owsianki. To produkt wspierający serce, ale nadal kaloryczny.

Olej rzepakowy i oliwa

W polskich realiach bardzo dobrym wyborem jest olej rzepakowy, a także oliwa. To lepsze rozwiązanie niż częste używanie masła, smalcu czy tłustych margaryn. W praktyce warto używać ich do sałatek, duszenia i lekkiego gotowania.

Nie chodzi o to, by lać tłuszcz bez ograniczeń. Chodzi o lepszy wybór rodzaju tłuszczu. To właśnie taka zmiana najczęściej ma sens w codziennej diecie seniora.

Warzywa i owoce - także mrożone

Serce seniora bardzo lubi warzywa i owoce, ale nie trzeba kupować wyłącznie świeżych malin czy egzotycznych produktów. Równie dobrze sprawdzają się warzywa mrożone, zwykłe jabłka, marchew, buraki, kapusta, brokuły, cebula, pomidory czy sezonowe owoce.

To dobra wiadomość dla osób, które robią zakupy rozsądnie i nie chcą przepłacać. Największe znaczenie ma regularność, a nie luksusowy wybór. Lepiej jeść codziennie prostą surówkę i warzywa do obiadu niż od czasu do czasu kupować modne superfoods.

Warzywa powinny dominować w zdrowej diecie 123RF/PICSEL

Kefir, jogurt naturalny, twaróg

Nabiał może być częścią diety dla serca, jeśli wybiera się wersje mniej tłuste i bez nadmiaru cukru. Dla seniora kefir czy jogurt naturalny mają też tę zaletę, że są lekkie i łatwe do włączenia do codziennego menu.

Najlepiej omijać desery mleczne, słodkie jogurty smakowe i serki z dużą ilością cukru. Zwykły kefir z owocem albo jogurt naturalny z łyżką płatków daje dużo więcej korzyści.

Pieczywo pełnoziarniste, kasza gryczana, pęczak

Pełne zboża są ważne dla serca, bo dostarczają więcej błonnika niż białe pieczywo, jasny makaron czy drobne bułki. W polskich sklepach łatwo znaleźć chleb razowy, żytni, kaszę gryczaną, pęczak czy ryż brązowy.

To produkty, które pomagają budować prosty, sycący jadłospis bez nadmiaru cukru i tłuszczu. Właśnie dzięki nim senior dłużej czuje sytość i rzadziej sięga po przypadkowe przekąski.

Kasza gryczana z warzywami Peredniankina 123RF/PICSEL

Co ograniczać najmocniej?

Serce seniora najmniej lubi gotowe dania, słone wędliny, parówki, pasztety, chipsy, kostki rosołowe, słodkie wypieki i częste smażenie. Największy problem często nie tkwi w pojedynczym produkcie, lecz w codziennym schemacie: dużo pieczywa z wędliną, mało warzyw, zbyt słone zupy i mało ryb.

Dlatego największą poprawę daje nie rewolucja, ale zamiana kilku produktów. Mniej wędlin, więcej past z fasoli. Mniej smażenia, więcej duszenia. Mniej słonych przekąsek, więcej orzechów i owoców.

Jak robić zakupy dla serca bez komplikacji?

Najprostsza zasada jest taka: do koszyka wkładaj więcej produktów jednoskładnikowych i mniej gotowych. Owies, jajka, kefir, jabłka, mrożone warzywa, fasola, śledź, chleb żytni, kasza i olej rzepakowy to często lepszy wybór niż fit batoniki, zupy instant czy modne przekąski.

Dla seniora zdrowe serce nie zaczyna się od luksusowych zakupów, tylko od kilku rozsądnych produktów powtarzanych regularnie. Właśnie taka codzienna prostota działa najlepiej.

Który z tych produktów najczęściej pojawia się w twojej diecie? Rośliny strączkowe (fasola, soczewica, ciecierzyca) Płatki owsiane Ryby Warzywa i owoce Orzechy Kefir lub jogurt naturalny Zagłosuj





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