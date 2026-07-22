Spis treści: Kontrowersje wokół ryb. Czy na pewno są zdrowe? Czy pstrągi na obiad to dobry wybór? Zwróć uwagę na kilka rzeczy, zanim je zakupisz

Kontrowersje wokół ryb. Czy na pewno są zdrowe?

Ryby są głęboko zakorzenione w polskiej kuchni. Mimo iż w codziennej diecie Polaków figurują znacznie rzadziej aniżeli drób czy wieprzowina, eksperci ds. żywienia zalecają, aby spożywać je często z kilku powodów.

Przede wszystkim są źródłem cennych, nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3, które poprawiają pamięć, koncentrację, działają przeciwzapalnie na cały organizm i zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób. Z uwagi jednak na fakt, że jakość dzisiejszych ryb dostępnych w sklepach pozostawia często wiele do życzenia, bezpieczeństwo ich spożycia dla wielu osób stało się wątpliwe.

Zanieczyszczenia środowiska wodnego, toksyny, metale ciężkie, pestycydy i pozostałości leków weterynaryjnych u tych hodowlanych sprawiają, że wiele osób sięga po ryby sporadycznie. Dietetycy przekonują jednak, że zamiast bać się ryb, warto raczej zwracać uwagę na ich pochodzenie, a także wybierać gatunki, które stanowią tak zwane "mniejsze zło". Mimo iż czynniki środowiskowe oraz przemysłowy chów wpływają niekorzystnie na jakość dzisiejszych ryb (podobnie z resztą jest w przypadku mięsa, warzyw oraz owoców) to korzyści z ich spożycia jest naprawdę mnóstwo. Jakie zatem ryby wybierać?

Specjaliści ds. żywienia sugerują, aby w miarę możliwości kupować ryby ekologiczne, oznaczone certyfikatami zrównoważonego rybołówstwa, a unikać tych pochodzących z zanieczyszczonych akwenów. Dobrym wyborem będą np. śledzie, sardynki, makrele, dorsze czy mintaje. A co z uwielbianymi przez Polaków pstrągami? Zdaniem dietetyków, będą one jak najbardziej trafnym wyborem i warto spożywać je regularnie, jednak po kilkoma warunkami.

Pstrągi smakują świetnie upieczone w całości z dodatkiem masła i przypraw. Są prawdziwym rarytasem w wielu polskich smażalniach 123RF/PICSEL

Czy pstrągi na obiad to dobry wybór? Zwróć uwagę na kilka rzeczy, zanim je zakupisz

Pstrągi są zaliczane do jednych z najzdrowszych ryb, bo na tle innych gatunków wyróżniają się doskonałym profilem odżywczym. Posiadają wysoką zawartość kwasów Omega-3 i są doskonałym źródłem pełnowartościowego białka. Z uwagi na fakt iż są rybami niezbyt dużymi, krótkowiecznymi, zazwyczaj nie kumulują w sobie znacznych ilości rtęci czy metali ciężkich.

W porównaniu do innych drapieżnych ryb morskich będą więc bezpieczniejsze w spożyciu. Ich mięso jest ponadto niskokaloryczne, lekkostrawne i dostarcza sporych ilości witaminy D, a także minerałów - fosforu, selenu czy jodu. W polskich dyskontach są dostępne najczęściej pstrągi tęczowe lub łososiowe, pochodzące zwykle z hodowli. Będą one jak najbardziej trafnym wyborem, jednak przed ich zakupem warto zwrócić uwagę na kilka cech:

Oczy - powinny być przejrzyste, błyszczące i wypukłe. Unikaj tych z zapadniętymi, mętnymi lub czerwonymi oczami.

Skrzela- powinny mieć barwę ciemnoczerwoną lub jasnoróżową. Szare, żółte lub brunatne mogą świadczyć o tym, że ryba jest nieświeża

Łuski- muszą one ciasno do siebie przylegać i lśnić. Śluz z kolei powinien być przezroczysty

Sprawdzaj także oznaczenia na opakowaniu i staraj się wybierać ryby oznaczone certyfikatem ASC oraz te pochodzące z polskich, a nie zagranicznych hodowli. Wówczas będziesz mieć pewność, że ryba szybko trafiła do sklepu, zachowując maksymalną świeżość i cenne kwasy tłuszczowe.





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