Spis treści: Skąd biorą się wzdęcia? Najczęstsze przyczyny Wpływ diety na wzdęcia Cukinia - królowa lekkostrawnych warzyw Sałata jako lekka baza codziennej diety Niedoceniane warzywo dla wrażliwego brzucha. Sięgnij po cykorię

Skąd biorą się wzdęcia? Najczęstsze przyczyny

Wzdęcia najkrócej można opisać jako nadmierne gromadzenie się gazów w jelitach. Objawiają się uczuciem rozpierania i przelewania w jelitach, a także napięciem brzucha. Czasem pojawia się także ból w obrębie jamy brzusznej, dokuczliwy zwłaszcza tuż po skończonym posiłku. Niektóre osoby opisują swoje dolegliwości dość obrazowo, porównując brzuch do napompowanego balonu. Można czuć się ociężałym oraz tracić pewność siebie, zwłaszcza gdy staramy się dbać o sylwetkę.

Przyczyną wzdęć bywa zbyt szybkie jedzenie, podczas którego dochodzi do nadmiernego połykania powietrza. Nie bez znaczenia są produkty ciężkostrawne na talerzu, stres i siedzący tryb życia. W wielu przypadkach przemyślane komponowanie codziennych posiłków pomaga w znacznym stopniu ograniczyć ten problem.

Wpływ diety na wzdęcia

Zawartość talerza bardzo szybko odbija się na pracy jelit. Jeśli dieta jest bogata w kaloryczne, tłuste, wypełnione cukrem i wysokoprzetworzone produkty, układ trawienny może reagować wzdęciami. Na potęgowanie uczucia dyskomfortu składa się także częste spożywanie napojów gazowanych. Zdarza się, że za problem odpowiadają niektóre warzywa kapustne i rośliny strączkowe.

Nie oznacza to jednak, że osoby z wrażliwym układem pokarmowym muszą rezygnować z warzyw całkowicie. Wśród nich istnieje wiele lekkostrawnych produktów. Pozwalają tworzyć zdrowe, kolorowe i różnorodne potrawy, które nie są źródłem nieprzyjemnych dolegliwości.

Wzdęcia uprzykrzają codzienne funkcjonowanie 123RF/PICSEL

Cukinia - królowa lekkostrawnych warzyw

Choć kojarzy się z typowo letnim jadłospisem, kiedy w kuchniach króluje leczo, cukinia jest dostępna przez cały rok. Warto to wykorzystać, ponieważ jest jednym z najlepiej tolerowanych warzyw przez osoby z wrażliwym układem pokarmowym.

Jest lekkostrawna, zawiera dużo wody i niewiele fermentujących węglowodanów, które podczas rozkładu w jelitach powodują powstawanie gazów. Organizm trawi cukinię bez większego wysiłku, a jej neutralny smak sprawia, że pasuje do bardzo wielu dań, więc nietrudno jest włączyć ją do diety.

Cukinia to bezpieczny wybór żywieniowy 123RF/PICSEL

Sałata jako lekka baza codziennej diety

Sałata należy do najdelikatniejszych warzyw liściastych. Jest lekkostrawna i niskokaloryczna, dlatego świetnie sprawdza się w diecie osób mających problem z wzdęciami.

Różne odmiany sałaty można bez problemu łączyć z lekkimi sosami, rybami, jajkami albo tworzyć ciekawe kompozycje z grillowanymi warzywami. W ten sposób łatwo jest przygotować sycący, a jednocześnie łagodny dla układu pokarmowego posiłek. Grunt to pamiętać, by nie przesadzać z ciężkimi dressingami. Lepiej postawić na odrobinę oliwy i soku z cytryny albo limonki, zamiast zatapiać warzywa w ciężkich śmietanowych czy serowych sosach.

Niedoceniane warzywo dla wrażliwego brzucha. Sięgnij po cykorię

Wciąż nie pojawia się na polskich stołach zbyt często, mimo że istnieje sporo argumentów za korzystnym wpływem cykorii na zdrowie. Ma charakterystyczny, lekko gorzki smak, który może być powodem tego stanu rzeczy. Warto jednak dać jej szansę, ponieważ cykoria pobudza wydzielanie soków trawiennych, co stanowi jeden z czynników eliminujących wzdęcia.

Jest lekka, chrupiąca i dobrze sprawdza się w sałatkach oraz ciepłych daniach. Można zestawiać ją także w owocami, np. pomarańczami, grejpfrutami i jabłkami. Świetnie komponuje się z delikatnymi serami i orzechami, dzięki czemu pozwala na tworzenie ciekawej i zdrowej diety.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 117: Weronika Błaszczyk INTERIA.PL