Owoce, o których mówimy, to grejpfruty. W sklepach znajdziemy kilka odmian: czerwoną, żółtą oraz zieloną. Jednak te pierwsze są najchętniej kupowane, a do tego zawierają najwięcej witamin i minerałów. Dlaczego powinno się je jeść? Jak często to robić? Kto i kiedy powinien unikać grejpfrutów?

Grejpfruty - właściwości odżywcze

Zgodnie z danymi Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), w 100 g świeżego czerwonego grejpfruta znajdziemy: 41 kcal, 9,1 g węglowodanów, 0,57 g białka oraz 0,27 g tłuszczu.

Owoc ten zawiera także witaminy i minerały, takie jak:

Witamina C - 24,1 mg;

Foliany - 19 µg;

Tiamina (B1) - 0,033 mg;

Witamina B6 - 0,022 mg;

Niacyna (B3) - 0,019 mg;

Potas - 128 mg;

Fosfor - 15 mg;

Wapń - 9 mg;

Magnez - 7,7 mg;

Sód - 1 mg;

Cynk - 0,03 mg;

Żelazo - 0,02 mg.

Jak grejpfruty wpływają na organizm?

Grejpfruty mają swoich zwolenników i przeciwników - ich smak nie każdemu przypadnie do gustu. Jednak warto rozważyć włączenie tego owocu do jadłospisu. Dlaczego? Grejpfruty zapewniają:

Ogromne wsparcie odporności - jedna sztuka dostarcza dawkę witaminy C, która w pełni pokrywa dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka. Poza tym owoc zawiera sporo witaminy A i beta-karotenu. Najwięcej mikroelementów znajdziemy w czerwonej odmianie grejpfruta. Dobre nawodnienie organizmu - miąższ grejpfruta składa się w ok. 90 proc. z wody. To sprawia, że owoc ten świetnie sprawdzi się w przypadku osób, które mają trudność z wypijaniem 2 litrów wody dziennie. Obniżenie poziomu cukru we krwi - badania opublikowane w "Journal of Medicinal Food" wskazały, że zjedzenie połowy grejpfruta przed głównym posiłkiem pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. Sugeruje to, że regularne spożycie zmniejsza ryzyko rozwoju insulinooporności, która jest jednym z głównych czynników prowadzących do cukrzycy typu 2. Piękną cerę i mniej zmarszczek - witamina C to nie tylko odporność. Wspiera ona również produkcję kolagenu, który zapewnia skórze promienny wygląd. Pomaga także w wygładzeniu drobnych zmarszczek i sprzyja niwelowaniu przebarwień. Wsparcie układu krążenia - przeciwutleniacze, takie jak likopen i karotenoidy zawarte w czerwonych grejpfrutach, chronią układ krwionośny przed miażdżycą i pomagają regulować ciśnienie. Warto zjadać również białe błonki otaczające miąższ, ponieważ zawierają one mnóstwo cennego błonnika. Lepszy metabolizm - te owoce to idealna przekąska na diecie redukcyjnej. Właściwości te zawdzięczają przede wszystkim dużej zawartości błonnika, który zapewnia uczucie sytości na dłużej, wspiera pracę jelit i zapobiega zaparciom.

To wszystko sprawia, że owoce te warto mieć w swoim jadłospisie - kilogramy polecą w dół, a odporność wespnie się na szczyt.

Ile grejpfrutów dziennie można jeść?

Nie przeprowadzono rzetelnych badań, które jednoznacznie wskazywałyby na maksymalną bezpieczną liczbę grejpfrutów w diecie. Wielu dietetyków i specjalistów wskazuje jednak, że jedna sztuka na dobę dla zdrowej osoby to optymalna ilość. Taka porcja w pełni odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu na owoce i witaminę C, której te cytrusy mają bardzo dużo.

Tak więc, jeśli chcesz włączyć grejpfruty do swojej diety i nie ma ku temu przeciwwskazań - o których piszemy poniżej - możesz bezpiecznie zjadać jednego grejpfruta lub dwie połówki dziennie. Oczywiście możesz również przygotować z nich sok.

Grejpfruty a interakcje z lekami

Mało kto zdaje sobie sprawę, że grejpfrut to jeden z najbardziej "konfliktowych" owoców. Wszystko przez zawarte w nim związki (m.in. naryngeninę), które blokują w organizmie enzymy odpowiedzialne za rozkładanie leków. To sprawia, że substancja czynna nie jest usuwana z ciała tak szybko, jak powinna. Zamiast tego krąży we krwi w znacznie większym stężeniu, niż jest to konieczne, co może prowadzić do przedawkowania, a w skrajnych przypadkach nawet do stanu zagrażającemu życiu.

Szczególną ostrożność należy zachować przy lekach na nadciśnienie, przeciwhistaminowych, na wysoki cholesterol (statyny), lekach immunosupresyjnych oraz przeciwwirusowych stosowanych przy HIV/AIDS. Przy czym nawet odczekanie kilku godzin często nie wystarcza, aby zapobiec interakcji grejpfruta z danym lekiem.

W przypadku przyjmowania preparatów wpisujących się w wymienione powyżej i chęci włączenia do diety tych owoców, najlepiej skonsultować się z lekarzem. Specjalista będzie w stanie określić, czy spożywanie grejpfrutów w danym przypadku będzie bezpieczne.

Kto nie powinien jeść grejpfrutów?

Poza samą kwestią interakcji z lekami, na grejpfruty powinny uważać przede wszystkim osoby ze zdiagnozowanym uczuleniem na owoce cytrusowe. Ponadto grejpfruty oraz przetwory z nich zrobione mają kwasowy odczyn, przez co ich spożycie (zwłaszcza na pusty żołądek) nasila pieczenie w przełyku i potęguje nieprzyjemne objawy u osób z nadkwasotą lub refluksem.

Co więcej, owoce te zawierają sporo potasu, dlatego też osoby z chorobami nerek powinny na nie uważać; organizm w tym stanie może mieć trudność z usunięciem nadmiaru pierwiastka. Kobiety w ciąży również muszą zachować ostrożność - najlepiej skonsultować spożycie z lekarzem. W przypadku częstych zgag może to być produkt odradzany.

