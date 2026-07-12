Spis treści: Zwyczaje pstrągów to zaleta dla smakoszy Pstrąg na talerzu. Jakie ma właściwości? Kto powinien jeść pstrąga? Jak często? Przeciwwskazania

Zwyczaje pstrągów to zaleta dla smakoszy

W Polsce największą popularnością cieszą się trzy odmiany pstrąga: tęczowy, źródlany i potokowy. Są to ryby wyjątkowo kapryśne i wymagające, jeśli chodzi o warunki życia. Z perspektywy smakoszów to ogromny atut. Pstrągi żyją wyłącznie w czystych, dobrze natlenionych wodach. Są nawet uznawane za naturalne wskaźniki czystości ekosystemu. W zanieczyszczonych zbiornikach szansa na ich spotkanie jest zerowa. Dotyczy to również profesjonalnych hodowli.

Dzięki wysokim wymaganiom środowiskowym mięso pstrąga jest wolne od toksyn i cechuje się niskim poziomem zanieczyszczenia metalami ciężkimi, co często bywa problemem przypadku ryb morskich.

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Pstrąg na talerzu. Jakie ma właściwości?

Pod względem walorów odżywczych pstrąg, choć jest rybą słodkowodną, z powodzeniem dorównuje swoim morskim odpowiednikom. Stanowi doskonałe źródło pełnowartościowego i łatwo przyswajalnego białka, ważnego z punktu widzenia budowy i regeneracji tkanki mięśniowej.

Za największą zaletę pstrąga uznać można jednak wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, które wykazują silne działanie przeciwzapalne, chronią serce, obniżają poziom "złego" cholesterolu i wspierają pracę mózgu.

Dodatkowo ryba dostarcza solidną dawkę witamin z grupy B, kluczowych dla układu nerwowego, a także witaminy D i A. Wśród minerałów na prowadzenie wysuwają się fosfor, potas, magnez oraz selen, wspierający odporność i prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Kto powinien jeść pstrąga? Jak często?

Bogaty skład ryby sprawia, że pasuje do jadłospisu większości smakoszy. Pstrąg jest szczególnie rekomendowany osobom borykającym się z problemami układu krążenia i nadciśnieniem. Z racji korzystnego wpływu na sprawność intelektualną powinien lądować także na talerzach seniorów.

Wysoka zawartość białka i umiarkowana kaloryczność sprawia, że jest to znakomity wybór żywieniowy dla osób na dietach redukcyjnych i aktywnych fizycznie. Rekomenduje się, aby ryby takie jak pstrąg spożywać jeden-dwa razy w tygodniu.

Pstrąga nie powinno brakować w zdrowej diecie 123RF/PICSEL

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Przeciwwskazania

Pstrąg należy do najbezpieczniejszych ryb dostępnych na rynku, dlatego lista przeciwwskazań do jego spożywania jest dość krótka. Głównym czynnikiem, przez który należy omijać to mięso w diecie, jest alergia pokarmowa na białka rybie.

Pacjenci ze zdiagnozowanymi schorzeniami nerek powinni zachować ostrożność, kontrolując ogólną ilość białka spożywanego w ciągu dnia, jednak sam pstrąg nie stanowi dla nich ryzykownego produktu.

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