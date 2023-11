Jedz tylko w tych konkretnych godzinach. Będziesz cieszyć się zdrowiem przez długie lata

Wozisz to w samochodzie? W czasie mrozów musisz uważać!

Nigdy nie dodawaj do sałatki jarzynowej tego składnika. Magda Gessler odradza. Cała salaterka będzie do wyrzucenia

Ochrona przed mrozem i obfite plony. Popiół drzewny to skarb dla ogrodnika

Czy miód może się zepsuć? Lepiej zwróć na to uwagę

Na czym polega post przerywany?

Znana i zachwalana od wielu lat dieta, tzw. post przerywany lub okresowy niesie za sobą zaskakujące korzyści zdrowotne - do takich wniosków doszli naukowcy z Wielkiej Brytanii. Zasady tego modelu odżywiania są bardzo proste. Chodzi o to, aby spożywać posiłku w określonych godzinach w ciągu dnia, a w pozostałym czasie zachowywać ścisły post, podczas którego można jedynie pić wodę.

Przedział czasowy tzw. okna żywieniowego można dostosować indywidualnie do swoich potrzeb. Każdy może ustalić swoje godziny spożywania posiłków - u niektórych przerwa może trwać przykładowo 12 godzin, u innych wystarczy jedynie 8.

Reklama

Czytaj także: Post przerywany - Intermitten Fasting. Komu pomoże schudnąć okno żywieniowe?

Zaskakujące ustalenia badaczy. Ta dieta może przedłużyć życie

Brytyjscy naukowcy na zlecenie firmy Zoe Limitem przeprowadzili badanie, które miało zweryfikować, czy popularny ostatnimi czasy post przerywany faktycznie niesie za sobą korzyści zdrowotne i może wpłynąć na dłuższe życie. Wnioski do jakich doszli są zaskakujące - zdaniem ekspertów ten model żywienia hamuje procesy starzenia się organizmu.

Są jednak zdania, by dieta ta miała sens, optymalna długość postu (od kolacji do śniadania) powinna wynosić 14 godzin, a czas jedzenia posiłków - 10 godzin. Oznacza to, że jeśli pierwszy w ciągu dnia zostanie zjedzony o 9.00 to ostatni powinien być przyjęty nie później niż o 19.00.

Zdjęcie W ciągu trwającego od 10 do 14 godzin okienka żywieniowego, układ pokarmowy ma odpocząć, a organizm się zregenerować / 123RF/PICSEL

Zobacz też: Kawa i bulion z kości. Kontrowersyjna dieta Gwyneth Paltrow

37 tys. osób poddanych obserwacji przez pierwsze siedem dni trwania eksperymentu żywili się normalnie, a przez następne dwa tygodnie stosowali 14-godzinny post. Swój poziom energii i obserwacje zapisywali w specjalnej aplikacji. Okazało się, że dieta zbawiennie wpłynęła na ich wygląd oraz samopoczucie.

Jakie korzyści dla zdrowia daje post przerywany?

Po przeprowadzonym eksperymencie naukowcy doszli do wniosków, że post przyniósł uczestnikom wiele korzyści. Wzrósł poziom ich energii, poprawiła się kondycja psychiczna, a także zmniejszyła chęć podjadania między posiłkami. Ogólnie ocenili swoje samopoczucie na znacznie lepsze, niż przed rozpoczęciem badania.

Współautorka doświadczenia - dr Sarah Berry, nie ma wątpliwości co do tego, że post przerywany może poprawić zdrowie w rzeczywistych warunkach. Jej zdaniem, nie trzeba wprowadzać żadnych restrykcyjnym zmian do codziennego sposobu odżywiania, aby zobaczyć pozytywne rezultaty.