Arbuzy to jedne z najbardziej orzeźwiających owoców, które uwielbiamy jeść w czasie upałów. Są nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe - korzystne szczególnie dla pewnej grupy osób. W jaki sposób arbuzy mogą mieć wpływ na kondycję naczyń krwionośnych?
Czy arbuzy są zdrowe?
Arbuzy kojarzą się przede wszystkim z beztroskim, wakacyjnym czasem. Właśnie rozpoczął się sezon na te soczyste owoce i można dostać je teraz w niemal każdym dyskoncie. Poza tym, że arbuzy oferują słodki, orzeźwiający smak, mają tak naprawdę o wiele więcej zalet. Przede wszystkim świetnie nawadniają, są uznawane za naturalny afrodyzjak, a witaminy i składniki mineralne zawarte w tych owocach wspaniale działają na zdrowie i samopoczucie. Od wielu lat wzbudzają zainteresowanie naukowców - szczególnie jeśli chodzi o związki, które zdaniem ekspertów mogą być wsparciem w leczeniu pewnych schorzeń.
Dlaczego arbuzy są polecane szczególnie osobom z nadciśnieniem?
Do zaskakujących wniosków na temat wpływu arbuzów na zdrowie doszli naukowcy z Florydy. Ich zdaniem występujące w ich miąższu składniki odżywcze wspierają układ krążenia. Jednym z nich jest potas o właściwościach przyspieszających wydalanie sodu z organizmu, którego nadmiar może mieć związek z podwyższonym ciśnieniem krwi. Ponadto arbuzy zawierają likopen - odpowiedzialny za charakterystyczny, czerwony kolor ich miąższu. Karotenoid ten pomaga ograniczać utlenianie cholesterolu, a także wolnych rodników, mogących wpływać destrukcyjnie na naczynia krwionośne. Co ciekawe, z likopenem zwykle kojarzone są głównie pomidory, a okazuje się, że arbuzy posiadają go znacznie więcej.
Składnikiem, który ma pozytywny wpływ na układ krążenia jest także zawarta w arbuzach L-cytrulina, występująca zarówno w miąższu jak i skórce. W organizmie człowieka jest przekształcana w aminokwas L-argininę, który uczestniczy w produkcji tlenku azotu. Ten z kolei odpowiada za rozluźnienie naczyń krwionośnych i usprawnia przepływ krwi. Profesorowie Arturo Figueroa i Bahram H. Arjmandi z Uniwersytetu Stanowego Florydy są zdania, że trwająca przez sześć tygodni "kuracja", polegająca na codziennym spożywaniu 6 g L-cytruliny, pochodzącej z wyciągu z arbuza może poprawiać funkcjonowanie naczyń tętniczych, co przekłada się na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
Jak często jeść arbuzy?
Warto jeść arbuzy, póki trwa na nie sezon i można się nimi rozkoszować nawet codziennie. Jest to wskazane nie tylko osobom z nadciśnieniem, ale wszystkim tym, którym zależy na lepszym nawodnieniu i urozmaiceniu diety o wartościowe związki. Arbuzy to także źródło magnezu oraz witamin z grupy B, A oraz C, działających jako przeciwutleniacze. 100 g arbuza to zaledwie 40 kcal, więc świetnie sprawdzą się w diecie odchudzającej i u osób dbających o utrzymanie zgrabnej sylwetki.