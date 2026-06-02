Spis treści: Czy arbuzy są zdrowe? Dlaczego arbuzy są polecane szczególnie osobom z nadciśnieniem? Jak często jeść arbuzy?

Czy arbuzy są zdrowe?

Arbuzy kojarzą się przede wszystkim z beztroskim, wakacyjnym czasem. Właśnie rozpoczął się sezon na te soczyste owoce i można dostać je teraz w niemal każdym dyskoncie. Poza tym, że arbuzy oferują słodki, orzeźwiający smak, mają tak naprawdę o wiele więcej zalet. Przede wszystkim świetnie nawadniają, są uznawane za naturalny afrodyzjak, a witaminy i składniki mineralne zawarte w tych owocach wspaniale działają na zdrowie i samopoczucie. Od wielu lat wzbudzają zainteresowanie naukowców - szczególnie jeśli chodzi o związki, które zdaniem ekspertów mogą być wsparciem w leczeniu pewnych schorzeń.

Dlaczego arbuzy są polecane szczególnie osobom z nadciśnieniem?

Do zaskakujących wniosków na temat wpływu arbuzów na zdrowie doszli naukowcy z Florydy. Ich zdaniem występujące w ich miąższu składniki odżywcze wspierają układ krążenia. Jednym z nich jest potas o właściwościach przyspieszających wydalanie sodu z organizmu, którego nadmiar może mieć związek z podwyższonym ciśnieniem krwi. Ponadto arbuzy zawierają likopen - odpowiedzialny za charakterystyczny, czerwony kolor ich miąższu. Karotenoid ten pomaga ograniczać utlenianie cholesterolu, a także wolnych rodników, mogących wpływać destrukcyjnie na naczynia krwionośne. Co ciekawe, z likopenem zwykle kojarzone są głównie pomidory, a okazuje się, że arbuzy posiadają go znacznie więcej.

Składnikiem, który ma pozytywny wpływ na układ krążenia jest także zawarta w arbuzach L-cytrulina, występująca zarówno w miąższu jak i skórce. W organizmie człowieka jest przekształcana w aminokwas L-argininę, który uczestniczy w produkcji tlenku azotu. Ten z kolei odpowiada za rozluźnienie naczyń krwionośnych i usprawnia przepływ krwi. Profesorowie Arturo Figueroa i Bahram H. Arjmandi z Uniwersytetu Stanowego Florydy są zdania, że trwająca przez sześć tygodni "kuracja", polegająca na codziennym spożywaniu 6 g L-cytruliny, pochodzącej z wyciągu z arbuza może poprawiać funkcjonowanie naczyń tętniczych, co przekłada się na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Arbuzy w sezonie warto jeść codziennie - w formie przekąski, jako dodatek do orzeźwiających napojów, koktajli czy sałatek 123RF/PICSEL

Jak często jeść arbuzy?

Warto jeść arbuzy, póki trwa na nie sezon i można się nimi rozkoszować nawet codziennie. Jest to wskazane nie tylko osobom z nadciśnieniem, ale wszystkim tym, którym zależy na lepszym nawodnieniu i urozmaiceniu diety o wartościowe związki. Arbuzy to także źródło magnezu oraz witamin z grupy B, A oraz C, działających jako przeciwutleniacze. 100 g arbuza to zaledwie 40 kcal, więc świetnie sprawdzą się w diecie odchudzającej i u osób dbających o utrzymanie zgrabnej sylwetki.

Czy jesz arbuza tylko dla smaku, czy także dla zdrowia? Głównie dla smaku Dla smaku i zdrowia Głównie dla zdrowia Nie jem arbuzów Zagłosuj





"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat