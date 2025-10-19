Jesienią warto poszukać jej w sklepie. Jest bogata w witaminę C i błonnik

W Polsce nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Jej wysoka wartość odżywcza była ceniona głównie w medycynie naturalnej w Ameryce Południowej i Środkowej. Na co jest dobra graviola? I dlaczego lepiej zachować umiar, gdy już po nią sięgamy? Wyjaśniamy.

Graviola jest w Polsce mało popularna
Czym jest graviola? Flaszowiec miękkociernisty to drzewo o wysokości dochodzącej do niemal siedmiu metrów. Cechą charakterystyczną są spore liście o kształcie sercowatym. Owoce są pokryte lekkim meszkiem - skórka nie nadaje się do spożycia, ponieważ jest gorzka. Drzewo naturalnie występuje na terenie Ameryki Południowej, zwłaszcza Brazylii, w Kolumbii czy Puerto Rico.

To właśnie tam od dawna była ceniona w medycynie naturalnej. Pomagała przy problemach z sercem, wątrobą czy zapaleniem stawów.

We wspomnianym regionie świata owoce gravioli są powszechnie dostępne. Jak smakują? Wszystko zależy od odmiany, ale smak najczęściej przypomina miks truskawek, ananasa, bananów i kokosów.

Graviola. Jakie ma właściwości?

Miąższ owoców w ok. 90 proc. składa się z wody. Pozostałą część stanowią witaminy i składniki mineralne, w tym witaminę C, witaminy z grupy B, żelazo, magnez, potas, sód, fosfor, wapń i cynk. Sucha część owoców składa się z węglowodanów, białek, lipidów i błonnika pokarmowego. Ze względu na zawartość związków fenolowych, kwercetyny i karotenoidów, gravioli przypisuje się również działanie antyoksydacyjne.

Dzięki wspomnianym składnikom graviola działa przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, antybakteryjnie czy bakteriobójczo. Oprócz tego są pomocne w szybszym gojeniu się ran, poprawiają procesy przemiany materii, niwelują uczucie zmęczenia, poprawiają działanie układu nerwowego i wzmacniają układ immunologiczny. Preparaty zawierające graviolę są również wykorzystywane do leczenia nadciśnienia tętniczego, reumatyzmu czy gorączki.

To jedno oblicze gravioli. Drugie jest zupełnie inne, ponieważ graviola zawiera również substancje toksyczne, wśród których znajduje się m.in. neurotoksynę swainsoninę. Ze względu na naurotoksyczne działanie, graviola nie powinna być stosowana w nadmiarze.

Jednym z najpopularniejszych preparatów z gravioli jest sok. Jest on zaliczany do suplementów diety, dlatego też musi być stosowany zgodnie z zaleceniami. Przyjmuje się, że sok z gravioli należy przyjmować maksymalnie dwa razy dziennie po 25 ml (należy zapoznać się z treścią ulotki lub skonsultować z lekarzem). Najlepiej spożywać go na pół godziny przed planowanym posiłkiem. Suplementacja nie jest wskazana kobietom w ciąży i kobietom karmiącym piersią.

Graviola a leki. Na co uważać?

Osoby regularnie zażywające leki, chcące uzupełnić dietę i preparaty z gravioli, powinny zachować ostrożność. Dotyczy to zwłaszcza leków na nadciśnienie i cukrzycę - graviola może wzmacniać ich działanie. Dlatego przed rozpoczęciem suplementacji wskazana jest porada lekarza.

Gdzie kupić graviolę?

Graviola w Polsce nie jest zbyt popularna. Dość trudno ją dostać w każdej aptece, ale jeśli już jest dostępna, to w postaci tabletek. Zawierają one wyciąg z liści, owoców lub korzenia. Graviolę częściej można kupić w sklepie zielarskim, gdzie najczęściej występuje pod postacią soku.

