Roślina o dekoracyjnych kwiatach wywodzi się z terenów wschodniej Azji. Zawilec chiński (Anemone hupehensis) trafił do Europy jako ozdobna roślina na przełomie XVIII i XIX wieku.

Zawilec chiński. Roślina zachwyca barwnymi kwiatami

Bylina zazwyczaj osiąga wysokość 60-120 cm, a jej liście w ciemnozielonym kolorze tworzą bujną kępę u podstawy wąskich pędów. Jej znakiem rozpoznawczym są okazałe kwiaty, które mogą mieć średnicę nawet do 8 cm. W zależności od odmiany, przybierają barwę różową, białą, fioletową lub purpurową. Mają żółty środek, a ich płatki są intensywniej zabarwione od spodu.

Zawilec chiński zaczyna kwitnąć późnym latem Jordache 123RF/PICSEL

Aby zawilec chiński zachwycał okazałym wyglądem jak najdłużej, należy spełnić konkretne wymagania.

Ozdobi ogród do późnej jesieni. Najpierw spełnij konkretne wymagania

Kiedy kwitnie zawilec chiński? Od lipca lub sierpnia zaczyna wytwarzać luźne kwiatostany na szczytach pędów lub w miejscach rozgałęzień. Jeśli zadbamy o odpowiednią pielęgnację rośliny, będzie cieszyć oczy do późnej jesieni, a nawet do pierwszych przymrozków. O czym należy pamiętać?

Zawilec chiński nie jest zbyt skomplikowany w uprawie. Najlepiej rośnie i kwitnie w miejscach półcienistych, ale da sobie radę również na jasnych stanowiskach z rozproszonym światłem. Nie może być jednak narażony na intensywne promienie słońca. Dlatego najlepiej sprawdzą się stanowiska np. pod drzewami.

Zawilec chiński to roślina odporna na mrozy. Jednak świeżo posadzone okazy dobrze jest zabezpieczyć warstwą ściółki z kory lub liści. W tej roli sprawdzi się świetnie również słoma. Roślina polubi towarzystwo paproci, bodziszków, funkii, będzie się idealnie komponować z trawami ozdobnymi.

Azjatycka piękność lubi przepuszczalne, żyzne i stale lekko wilgotne podłoże. Możemy w tym odrobinę pomóc i zaserwować jej ziemię ogrodową z odrobiną kompostu czy torfu. Zawilec chiński nie przepada za zbyt ciężkim i mokrym podłożem. Woda zalegająca w kłączach może doprowadzić do gnicia rośliny.

Jeśli zależy nam na tym, by wyglądał okazale, na bieżąco monitorujmy podłoże. W trakcie suszy i upałów należy go regularnie podlewać (najlepiej co dwa dni). Natomiast w dni deszczowe wystarczy to robić raz na pięć dni. Najpierw należy jednak sprawdzić, czy wierzchnia warstwa staje się sucha. Wiosną możemy podsypać roślinę kompostem, a latem stosować nawozy do kwitnących bylin.

