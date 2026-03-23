Spis treści: Kapusta szpiczasta a zwykła - czym się różnią? Właściwości zdrowotne kapusty szpiczastej Zastosowanie kapusty szpiczastej w kuchni

Kapusta szpiczasta a zwykła - czym się różnią?

Kapusta szpiczasta (Brassica oleracea var. capitata f. acuta), znana również jako kapusta stożkowa, to odmiana kapusty głowiastej. Jak sama nazwa wskazuje, jej charakterystyczną cechą jest zwężający się kształt główki, dzięki któremu gołym okiem można odróżnić ją od kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata f. alba). Warzywo ma dość duże, jasne liście, których kolory przybierają jasnozielone i żółtawe odcienie.

Wiele osób ceni kapustę szpiczastą również za jej smak. Jest on delikatny i nieco słodkawy. Warzywo okazuje się także mniej gorzkie od kapusty białej, co stanowi atut dla wielu smakoszy.

Właściwości zdrowotne kapusty szpiczastej

Jeśli chodzi o wartości odżywcze, różnice pomiędzy kapustą szpiczastą a kapustą białą nie są zbyt duże. Obydwa warzywa zawierają zaledwie 25 kcal na 100 g. Warto zwrócić uwagę na nieco wyszą zawartość błonnika w przypadku tej pierwszej (około 2-3 g na 100 g w porównaniu do około 2 g na 100 g). Obydwa warzywa są dobrym źródłem witaminy C, witaminy K, witaminy A czy witamin z grupy B. Związki te okazują się bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Z uwagi na zawartość wcześniej wspomnianego błonnika, spożywanie kapusty szpiczastej może okazać się korzystne dla perystaltyki jelit. Warto również wspomnieć o obecności glukozynolanów. Związki te działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie, a ponadto wykazują działanie antyoksydacyjnie - tym samym mogą chronić organizm przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie kapusty szpiczastej w kuchni

Kapusta szpiczasta zwykle pojawia się w sklepach w podobnym terminie, co kapusty wczesne i średniowczesne. Zazwyczaj możemy ją kupić już na przełomie kwietnia i maja, choć warto podkreślić, że dostępność zależy od konkretnej lokalizacji oraz warunków pogodowych.

Z uwagi na delikatniejszy smak, kapusta szpiczasta nie jest zbyt dominującym składnikikiem. Możemy używać jej w formie dodatku do surówki lub zupy warzywnej. Dobrze jednak przy tym połączyć ją z bardziej wyrazistymi warzywami, na przykład słodszą marchewką lub kwaśniejszym ogórkiem kiszonym.

Wiele osób stawia również na przygotowanie z kapusty szpiczastej różnej maści przetworów, na przykład w formie kiszonej. Warzywo jest także popularne w kuchni wegańskiej - można z niego upiec bezmięsne steki, jednak w takiej sytuacji warto pamiętać o zastosowaniu aromatycznych przypraw, które uzupełnią delikatny smak liści.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by kapustę stożkową wykorzystać również do zrobienia pysznych, tradycyjnych gołąbków. Z uwagi na elastyczność jej liści, przygotowanie dania może okazać się bardziej komfortowe niż w przypadku kapusty białej. Jednak z uwagi na jej delikatną strukturę, takie gołąbki mogą wymagać nieco krótszego gotowania.

