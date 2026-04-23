Spis treści: Właściwości zdrowotne kawy zbożowej. Napój pełen cennych składników Kto powinien sięgać po kawę zbożową? Tym osobom jest zalecana Jak najlepiej przygotować kawę zbożową? Istnieje kilka sposobów

Właściwości zdrowotne kawy zbożowej. Napój pełen cennych składników

Kawa zbożowa jest produkowana z prażonych nasion zbóż (najczęściej żyta czy pszenicy) oraz roślin - między innymi cykorii. Stanowi świetne źródło minerałów, takich jak magnez, fosfor, żelazo, cynk oraz witamin z grupy B. Kawa zbożowa zawiera także polifenole. Związki te wykazują działanie antyoksydacyjne - redukują ilość wolnych rodników w organizmie i tym samym chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Z uwagi na zawartość cykorii, w kawie zbożowej znajdziemy inulinę. Jest to rozpuszczalny błonnik wykazujący działanie prebiotyczne. Składnik ten wspiera mikroflorę jelitową oraz przyczynia się do regulacji poziomu cholesterolu i stabilizacji cukru we krwi.

Kawa zbożowa nie zawiera kofeiny. Dla jednych jest to wada, ponieważ napój ten nie wykazuje właściwości pobudzających jak klasyczna kawa. Jednak jej bezkofeinowy charakter okazuje się zbawienny dla żołądka. Kofeina bowiem może drażnić błonę śluzową i stymulować nadmierne wydzielanie kwasu żołądkowego. Kawa zbożowa, z kolei, jest lekkostrawna i łagodna dla układu pokarmowego.

Kawa zbożowa wraca do łask Papichev Aleksandr 123RF/PICSEL

Kto powinien sięgać po kawę zbożową? Tym osobom jest zalecana

Z uwagi na wyżej wspomniane czynniki, kawę zbożową poleca się w szczególności osobom mającym problemy z układem pokarmowym, a konkretniej z refluksem lub nadkwasotą żołądka.

Po kawę zbożową mogą również sięgać ci, którzy z różnych względów nie mogą spożywać kofeiny. Mowa tutaj między innymi o osobach cierpiących na schorzenia związane z układem krążenia lub zmagających się z problemami z bezsennością. Kawę zbożową zaleca się również kobietom w ciąży i karmiących piersią.

Jak najlepiej przygotować kawę zbożową? Istnieje kilka sposobów

Istnieje kilka sposobów na przygotowanie kawy zbożowej, jednak wiele zależy od tego, jakiego rodzaju produkt kupimy:

kawa zbożowa w formie rozpuszczalnej - to najłatwiejsza w przygotowaniu wersja, ponieważ wystarczy zalać ją wrzątkiem;

kawa zbożowa sypana - w tym przypadku możemy przygotować ją w kawiarce (podobnie jak klasyczne espresso) lub french pressie;

kawa zbożowa w torebkach - to również bardzo wygodna forma kawy zbożowej, przygotowujemy ją podobnie jak zwykłą herbatę.

Warto wspomnieć, że kawę zbożową możemy uzupełnić mlekiem lub śmietanką do kawy. Wówczas całość nabierze delikatniejszego, kremowego charakteru. Co więcej - mleko pomoże wzbogacić napój w ważne składniki odżywcze, takie jak wapń i białko.

"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat