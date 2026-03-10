Spis treści: Kleome ciernista wkracza do polskich ogrodów "Wąsy" to jej znak rozpoznawczy Kiedy wysiewać kleome ciernistą? Wymagania egzotycznej piękności Pielęgnacja kleome ciernistej w ogrodzie

Kleome ciernista wkracza do polskich ogrodów

Kleome ciernista (Cleome spinosa) to roślina, której naturalnym środowiskiem są ciepłe rejony Ameryki Południowej, zwłaszcza Brazylia, Argentyna i Paragwaj. Rośnie na słonecznych, otwartych terenach, dlatego dobrze znosi wysokie temperatury i intensywne nasłonecznienie.

Jej sprowadzenie do Europy pozwala na uprawę kleome ciernistej jako rośliny jednorocznej. Nie jest odporna na na mróz, choć trzeba przyznać, że świetnie odnajduje się również na polskich rabatach, gdzie kwitnie od lipca do października, stanowiąc egzotyczny akcent w ogrodzie.

"Wąsy" to jej znak rozpoznawczy

Najbardziej charakterystyczną cechą kleome ciernistej są jej niezwykłe kwiatostany. Roślina tworzy wysokie, wzniesione i lekko kolczaste pędy, które osiągają od 80 do 150 cm wysokości. Dzięki temu sprawdza się świetnie jako tło dla niższych okazów.

Na szczytach pędów pojawiają się kuliste kwiatostany złożone z zebranych w luźne grona kwiaty. Najczęściej spotykane odmiany występują w odcieniach różu, fioletu, purpury oraz bieli. Każdy egzemplarz ma też długie, cienkie pręciki, przypominające wąsy. Zdarza się, że przez ich obecność wygląd rośliny bywa porównywany do pajęczej sieci lub pajęczych odnóży. Nie tylko uroda jest atutem kleome. Kwiaty o niebanalnym wyglądzie przyciągają do ogrodu pożyteczne owady, w tym pszczoły, trzmiele i motyle.

Kiedy wysiewać kleome ciernistą?

W naszej strefie klimatycznej najlepszym rozwiązaniem dla zapoczątkowania uprawy jest wysiew do pojemników wczesną wiosną. Nasiona można wysiewać w marcu, ewentualnie na początku kwietnia do skrzynek lub doniczek ustawionych w jasnym i ciepłym miejscu.

Na tym wczesnym etapie rozwoju potrzebują 18-20 st. C i lekko wilgotnej gleby, aby dobrze kiełkować. Pierwsze siewki pojawiają się zwykle po dwóch-trzech tygodniach. Pośpiech z przenoszeniem ich do gruntu nie jest wskazany. Z sadzeniem kleome ciernistej w ogrodzie należy wstrzymać się do drugiej połowy maja.

Wymagania egzotycznej piękności

Kleome ciernista najlepiej rośnie w miejscach słonecznych i ciepłych. Im więcej światła otrzyma, tym obfitsze będzie kwitnienie. Co prawda poradzi sobie także w półcieniu, ale w takich warunkach kwiaty będą mniej okazałe, a pędy wydłużone.

Ze względu na swoją wysokość kleome dobrze prezentuje się przy ogrodzeniach albo nasłonecznionych ścianach budynków, gdzie zamienia się w efektowne tło i wypełnienie przestrzeni.

Roślina preferuje żyzną, przepuszczalną i umiarkowanie wilgotną glebę. Bardzo źle znosi podłoże ciężkie i podmokłe, w których woda po deszczu długo zalega.

Pielęgnacja kleome ciernistej w ogrodzie

Uprawa kleome nie jest skomplikowana. Mimo że okaz ten przybył z daleka, nie należy do wyjątkowo kapryśnych. Najważniejsze jest zapewnienie roślinie odpowiedniej ilości światła i żyznego podłoża.

W czasie intensywnego wzrostu i kwitnienia kleome należy regularnie podlewać, zwłaszcza w przedłużających się okresach suszy. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie, szczególnie preparatami przeznaczonymi do roślin kwitnących o dużej zawartości potasu. Wysokie odmiany mogą wymagać lekkiego podparcia, jeśli zostały posadzone w miejscach narażonych na działanie wiatru.

