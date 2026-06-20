Spis treści: Żywopłot z grabu jest modny Warunki dla nowego żywopłotu z grabu? Łatwo spełnisz Pielęgnowanie żywopłotu z grabu? To bardzo ważne Zastanawiasz się nad żywopłotem z grabu? To musisz wiedzieć

Żywopłot z grabu jest modny

Współczesne ogrody znane są z oryginalnych i niesztampowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie żywopłotu z grabu pospolitego, który ma za zadanie wyprzeć np. tuję albo ligustr pospolity. Oczywiście, takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne, ponieważ otrzymamy szczelną zaporę przed wiatrem oraz wścibskim wzrokiem sąsiadów.

Żywopłot z grabu pospolitego jest nie tylko praktyczny, ale i efektowny. To odpowiedź na nasze polskie warunki atmosferyczne, czyli znosi dobrze suszę oraz mrozy, a dodatkowo sprawnie rośnie. Dodatkowym plusem jest fakt, że jesienią liście się przebarwiają, co nadaje naszemu ogrodowi dodatkowy akcent kolorystyczny.

Warunki dla nowego żywopłotu z grabu? Łatwo spełnisz

Żywopłot z grabu nie ma wygórowanych wymagań uprawowych 123RF/PICSEL

Decydujemy się na żywopłot z grabu pospolitego? Czas przekonać się, jak przygotować się do zadania. Co prawda, radzi sobie w każdych warunkach, ale w lekko kwasowej lub lekko zasadowej radzi sobie doskonale, co widać po intensywniejszym wzroście. Dobrze radzi sobie na nasłonecznionych miejscach, ale także może rosnąć w cieniu, ale wtedy nie będzie szybko się rozrastał.

Młode sadzonki, które będą tworzyły żywopłot z grabu pospolitego muszą być podlewane, aby dobrze się ukorzeniły w ziemi. Warto dołożyć starań, aby gleba była lekko wilgotna przez pierwsze dwa tygodnie. Później roślina doskonale poradzi sobie bez naszej ingerencji.

Jeśli decydujemy się na żywopłot z grabu pospolitego, warto znać kilka szczegółów. Miejsce pod zakładanie szpaleru musi być dobrze przekopane (minimum na głębokość szpadla), a następnie wzbogacone obornikiem lub kompostem.

Pielęgnowanie żywopłotu z grabu? To bardzo ważne

Mamy już zasadzony grab a szpalerze? Czas go pielęgnować. O czym trzeba pamiętać? o częstym przycinaniu. Nawet wtedy, kiedy sadzonki są małe, trzeba skracać ich pędy: wszystkie te, które są długie, muszą być skracane nawet o połowę. Ale nie tylko one muszą być przycinane, ponieważ regularnemu strzyżeniu musi podlegać całe drzewko. Ten zabieg wyjdzie grabowi pospolitemu na dobre, ponieważ nie tylko szybko się zagęści, ale można go także fantazyjnie formować.

Niestety, częste przycinanie, choć wskazane, nie wpływa dobrze na rozrastanie się grabu. Oczywiście, takie zabiegi zaprocentują w przyszłości, ale trzeba wiedzieć, że na efekt finalny w postaci gęstego żywopłotu trzeba czekać kilka lat.

Zastanawiasz się nad żywopłotem z grabu? To musisz wiedzieć

Żywopłot z grabu jesienią przepięknie się wybarwia 123RF/PICSEL

Żywopłot z grabu pospolitego jest bardzo modny, ale - jak ze wszystkim - ma swoje plusy i minusy. Zacząć trzeba od zalet. Grab pospolity wygląda efektownie: w sezonie jego ozdobą są żywo zielone liście, które chronią przed wzrokiem sąsiadów. To także osłona przed porywistym wiatrem oraz miejsce schronienia dla pożytecznych zwierząt: np. jeży czy ptaków.

Jakie są minusy posiadania żywopłotu z grabu? Choć latem wygląda atrakcyjnie, a jesienią liście się wybarwiają, to zimą je traci, przez co zaciera się jego pierwotna funkcja. Do tego dochodzi fakt, że żywopłot z grabu rośnie bardzo wolno poprzez częste przycinanie, więc jest to roślin raczej dla cierpliwych osób.

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