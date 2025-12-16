Pół godziny w kolejce tylko po znaczki?

Co roku to samo. W ferworze świątecznych przygotowań Poczta Polska nigdy nie jest mi po drodze. Nie mam punktu na swoim osiedlu, a godziny otwarcia placówek rzadko kiedy pokrywają się z moimi możliwościami kupienia znaczków. Być może w największych miastach jest inaczej i dostępność jest większa, ale wszyscy, którzy ze zwykłego zakupu znaczków pocztowych na kartki świąteczne muszą robić cały plan: urywać się z pracy, poszukiwać miejsca parkingowego, a potem stać w długich kolejkach z pewnością zrozumieją, o co mi chodzi. Przez to wszystko dwa lata z rzędu nie wysłałam kartek świątecznych. W tym roku postanowiłam tego dopilnować. Zupełnym przypadkiem dowiedziałam się o opcji, która kompletnie mnie zszokowała i dzięki której już nie będę musiała stać w kolejce na poczcie po znaczki.

Zamiast stać na poczcie, znaczki wydrukowałam w domu

W ubiegłą niedzielę handlową, gdy cały tydzień mi "uciekł", w zupełnej rezygnacji wrzuciłam w wyszukiwarkę internetową zapytanie, czy w moim mieście kupię znaczki gdziekolwiek indziej niż na poczcie. Wśród wyników wyszukiwania pojawiła się strona envelo.pl, która oferuje kupno znaczków pocztowych online. Byłam zszokowana. Dlaczego nikt mi o tym wcześniej nie powiedział? Okazało się, że Envelo to marka oferująca cyfrowe usługi pocztowe i należy do Poczty Polskiej. Na ich stronie można nie tylko kupić neo-znaczki pocztowe, ale też etykietę na paczkę.

Tak wyglądają kupione online, wydrukowane i naklejone tzw. neo-znaczki /archiwum prywatne archiwum prywatne

Proces jest prosty: wystarczy zamówić znaczek (na kartkę pocztową znaczek standardowy), wybrać wzór (są świąteczne, wakacyjne, a po zalogowaniu można nawet na znaczek dać własne zdjęcie z galerii telefonu), opłacić zamówienie przez Internet, a na mailu pojawią się zamówione znaczki. Ostatnim etapem jest ich wydrukowanie i przyklejenie na kopertę. Proste, prawda? Znaczek taki oczywiście nieco różni się od tradycyjnego, ma bowiem kod QR, dzięki któremu prawdopodobnie pracownicy Poczty mogą sprawdzić, czy został prawidłowo zakupiony.

Wiem już, że więcej nie będę stać w przydługich kolejkach, by tylko zaopatrzyć się w ten drobiazg. Wiedzieliście o takiej możliwości?

Jeśli dopiero zaczynasz świąteczne przygotowania, zajrzyj do naszych wskazówek i zobacz, jak w prosty sposób wprowadzić do domu więcej spokoju, ciepła i dobrej organizacji. Kilka drobnych kroków wystarczy, by poczuć, że wszystko zaczyna układać się idealnie. Zajrzyj na kobieta.interia.pl i zacznij tworzyć atmosferę, którą poczują wszyscy domownicy.

Sięgnij po inspiracje, które pomogą stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę Canva Pro INTERIA.PL

