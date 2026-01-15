Spis treści: Kiedy wysiewać nasiona na rozsady? Niezbędnik ogrodnika: co potrzeba na rozsady? Wysiew nasion do rozsadnika

Kiedy wysiewać nasiona na rozsady?

Jeśli wydaje nam się, że nasiona na rozsady przygotujemy dopiero wiosną, jesteśmy w błędzie. Co prawda, możemy siewki albo sadzonki kupić np. na targowiskach, ale nie zawsze mamy pewność w jakich warunkach wzrastały i czy na pewno będą trwałe. Dodatkowo, jeśli przygotujemy nasiona na rozsadę samodzielnie, możemy mieć dowolność i mieć takie gatunki, czy odmiany warzyw, które nam akurat przypadają do gustu.

Kiedy wysiewać nasiona na rozsady? Pierwszy termin przypada na koniec stycznia i początek lutego. Rzecz jasna: nie na wszystkie rośliny jest wtedy akurat czas. Zima to jednak doskonały moment, aby w pojemnikach umieścić już: pory, pomidory, paprykę, bakłażany, seler korzeniowy. Dodatkowo możemy także przygotowywać: cebulę, pietruszkę, szpinak, rzodkiewkę, brokuły, szpinak, kapustę, sałatę oraz kalarepę.

Niezbędnik ogrodnika: co potrzeba na rozsady?

Jak gęsto siać nasiona w rozsadzie? Stosujmy się zaleceń producenta nasion ROZUMIIPHOTO 123RF/PICSEL

Zanim zabierzemy się za przygotowanie rozsad, trzeba zaopatrzyć się w niezbędne przedmioty. Co jest nam potrzebne? Przede wszystkim nasiona, które dostępne są w sklepach ogrodniczych albo marketach. Oczywiście, możemy także sięgnąć po samodzielne przygotowane ziarenka i pobrać je z ulubionych warzyw.

Co jeszcze jest nam potrzebne? Rzecz jasna rozsadnik, czyli tacka z wypustkami przeznaczona do umieszczenia nasion. Oczywiście, nie musimy się w niego zaopatrywać. Możemy sięgnąć również po inne pojemniki, które mamy w domu, np. opakowania po jogurtach, itp. Co ważne, powinny mieć otwory odpływowe (nawet wykonane samodzielnie), które zapobiegają gniciu siewek.

Nie wolno zapominać o podłożu, w którym będą wzrastały nasze siewki. W tym celu można sięgnąć po podłoże uniwersalne, ale najlepszy będzie torf wymieszany z piaskiem, który nie będzie zbytnio obciążał wschodzących łodyżek.

Wysiew nasion do rozsadnika

Umieszczanie nasion do rozsady jest łatwe. Na początku wsypujemy do pojemników ziemię, w niej wkładamy luźno nasiona i delikatnie przysypujemy, a całość podlewamy za pomocą zraszacza. Rozsady umieszczamy w jasnym miejscu, na przykład na parapecie: naszym zadaniem jest teraz tylko utrzymywanie wysokiej temperatury (ok. 25 stopni Celsjusza) oraz stałej wilgotności.

Dopiero wtedy, kiedy siewki osiągną wysokość około pięciu centymetrów, trzeba je pikować, czyli delikatnie porozsadzać, aby miały więcej miejsca do wzrostu.

Zanim jednak nasze siewki umieścimy w gruncie na stałe (w drugiej połowie maja), trzeba je hartować. Na czym polega ten zabieg? Przede wszystkim na przyzwyczajanie roślinek do zmiennych temperatur. Można np. wczesną wiosną wystawiać je na zewnątrz w trakcie dnia lub częściej powodować przeciąg w pomieszczeniach.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 160: Piotr Kruk INTERIA.PL