Dlaczego na czarnych bateriach osadza się kamień?

Kamień odkładający się na elementach armatury jest zjawiskiem powszechnym w każdej łazience. Jest to wynik osiadania się jonów wapnia i magnezu znajdujących się w wodzie. Kiedy wysycha, woda odparowuje, a jony zostają na armaturze, tworząc twarde i nieestetyczne białe lub białożółte zabrudzenia, które powszechnie nazywamy kamieniem. Im twardsza woda i większa zawartość jonów wapnia i magnezu, tym kamień mocniej i szybciej osadza się na baterii.

Kamień pozostaje przede wszystkim w miejscach, gdzie zalega woda np. na wylewce, wokół perlatora i baterii. Kolor baterii nie ma tu znacznie. Osadza się w ten sam sposób na czarnych i chromowanych bateriach, jednak na ciemnej powierzchni jest on bardziej widoczny.

Największym problemem nie jest jednak samo osiadanie się kamienia, co jego usuwanie z czarnych baterii. Te elementy armatury swój kolor mogą zawdzięczać różnej technologii. Najtańsze są pokryte po prostu farbą, która jest niezwykle wrażliwa na wszelkie zarysowania. Trwalsza jest powłoka galwaniczna, która nie tylko nadaje baterii kolor, ale także chroni ją przed korozją czy ścieraniem.

Należy jednak zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu kamienia z czarnych baterii. Wszelkie zarysowania powierzchni będą równie mocno widoczne, co biały osad z kamienia.

Domowe sposoby na kamień z czarnej baterii

Domowe sposoby na kamień w łazience są bezpieczne dla czarnych baterii. Nie zawierają substancji żrących ani mikrocząsteczek, które mogłyby zarysować powierzchnię. Pamiętaj jednak, aby wybierać do czyszczenia jedynie miękkie ściereczki, a nie gąbki. Do usuwania kamienia z czarnych baterii możesz wykorzystać:

ocet - to uniwersalny środek często wykorzystywany do czyszczenia łazienki. Przed użyciem rozcieńcz go z wodą w proporcji 1:1. Nasącz ściereczkę i owiń nią baterię. Po 15-30 minutach zdejmij ścierkę i przetrzyj miękką szmatką, spłucz i osusz powierzchnię;

soda oczyszczona i ocet - z tych składników stwórz gęstą pastę i pokryj nią kamień. Za pomocą miękkiej ściereczki delikatnie czyść baterię, aż kamień z niej zejdzie. Następnie spłucz i osusz baterię;

sok z cytryny lub kwasek cytrynowy - kwasek cytrynowy jest uniwersalnym odkamieniaczem często stosowanym w czajnikach. Możesz go użyć również na czarną baterię. Wystarczy, że rozpuścisz go w ciepłej wodzie i przetrzesz baterię nasączoną nim szmatką. Możesz również zrobić z niego pastę podobną do tej z sody oczyszczonej.

Domowe sposoby na kamień są tanie, skuteczne i bezpieczne dla czarnej baterii. Jeśli jednak osad z kamienia nie był regularnie usuwany i nagromadził się w większej ilości, mogą okazać się za słabe.

Specjalistyczne preparaty do czarnych baterii

Innym sposobem czyszczenia czarnych baterii z kamienia jest użycie specjalistycznych preparatów. Warto jednak zwrócić uwagę, aby przeznaczone były właśnie do czarnych baterii. Produkty te pozbawione są cząsteczek ścierających, które mogłyby uszkodzić zewnętrzną powłokę. Ich skład wzbogacony jest również o substancje zapewniające połysk lub tworzące powłokę hydrofobową. Zabezpiecza to przed osadzaniem się kamienia, ponieważ woda nie zalega na baterii, tylko z niej spływa.

Jak chronić baterię przed kamieniem?

Osady z kamienia są nieuniknione w miejscach, w których często korzysta się z wody. Regularne czyszczenie i odkamienianie pozwalają jednak zapobiec trudnym do usunięcia złogom, które wymagają silniejszych środków oraz grożą naruszeniem zewnętrznej powłoki.

Aby ograniczyć osadzanie się kamienia, warto po skorzystaniu z wody osuszyć baterię suchą szmatką czy papierowym ręcznikiem. Skuteczne są również różnego rodzaju impregnaty tworzące na powierzchni warstwę hydrofobową.

Jeśli w domu lub mieszkaniu masz twardą wodą, możesz rozważyć zastosowanie zmiękczaczy wody lub specjalnych filtrów, które montuje się na kranie. Dzięki nim woda wypływająca z kranu będzie już zawierała mniejszą ilość jonów powodujących odkładanie się kamienia.

