Zasady uprawy kapusty

Najlepiej smakuje ta z własnego ogródka. Kapusta to jedno z najpopularniejszych warzyw uprawianych w przydomowych ogródkach. Aby zdrowo rosła i wyglądała okazale, dobrze jest spełnić konkretne wymagania. Warzywo preferuje żyzną i przepuszczalną glebę o odczynie 6,5-7,5 pH. Idealne stanowisko powinno być dobrze nasłonecznione i bez chwastów. Ze względu na klimat, w Polsce uprawa kapusty nie należy do zbyt wymagających. Będzie najlepiej rosła w temperaturze 15-20 st. C.

Wczesne odmiany kapusty należy sadzić w pierwszej połowie kwietnia, odmiany średnio wczesne w maju, a średnio późne i późne od połowy maja do połowy czerwca. Z kolei najlepszy czas na sadzenie odmian ozimych przypada na przełomie września i października.

Rośliny najlepiej sadzić w odległości 30-60 cm od siebie, w zależności od rozmiaru i odmiany. Jeśli planujemy rozkład grządek, dla kapusty z pewnością warto zarezerwować więcej miejsca. Przestrzeń to gwarancja tego, że będzie swobodnie rosła.

Co posadzić obok kapusty? Oto idealni sąsiedzi

Wymagania co do uprawy kapusty to jedno. W uzyskaniu zdrowych i bogatych plonów pomocne są również inne rośliny. Na grządce warto zarezerwować dla mnich miejsce w jej pobliżu. Co posadzić obok kapusty? Oto lista idealnych sąsiadów:

fasola,

ogórek,

buraki,

seler,

ziemniaki,

czosnek,

cebula.

Warzywa będą wzajemnie wspierać się we wzajemnym wzroście. Fasola osłoni kapustę przed słońcem, ogórek stworzy barierę ochronną przed ślimakami, seler pobudzi system korzeniowy kapusty do wzrostu, a cebula i czosnek odstraszą szkodniki.

Obok kapusty możesz też posadzić koper, tymianek, rozmaryn, kolendrę, miętę i rumianek. Przyciągną pożyteczne owady i odstraszą nieproszonych gości.

Z kolei nagietki i aksamitki nie tylko stworzą piękną kompozycję, ale i sprawią, że nicienie, bielinek kapustnik, mszyce i mrówki będą omijać grządki szerokim łukiem.

Kapusta za nimi nie przepada. Czego nie sadzić obok niej?

Niektóre rośliny nie będą aż tak dobrze współpracować z kapustą. Oto najgorsi sąsiedzi:

pomidory,

sałata,

truskawki.

Pomidory i kapusta blisko siebie? To oznacza tylko jedno: rywalizację o wodę i składniki pokarmowe. Co więcej, będą wzajemnie blokować swój wzrost. Taki duet będzie też działał na szkodniki jak magnes. Kapusta może negatywnie wpływać na wzrost sałaty, a truskawki w jej towarzystwie będą gorzej rosły.

