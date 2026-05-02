Pierwsze koszenie trawy po zimie bywa często powodem do wielu wątpliwości. Zaleca się, aby pierwsze wykonać je na przełomie marca oraz kwietnia, chociaż wielu doświadczonych ogrodników twierdzi, iż nie warto sugerować się wyłącznie datą w kalendarzu, a warunkami atmosferycznymi, stanem i wysokością murawy . Kluczowe jest, aby temperatura w dzień utrzymywała się powyżej 5-7 st. C, a gleba była sucha. Koszenie w zbyt chłodne dni, podczas przymrozków, na mokrej ziemi może sprawić, że darń zostanie uszkodzona. Trawa nadająca się do skoszenia powinna mieć minimum 6 cm wysokości, jednak warto poczekać aż osiągnie nawet 7-10 cm. Pierwsze koszenie po zimie powinno być ponadto delikatne, na wysokość około 5-6 cm. Przed rozpoczęciem tego zabiegu warto także wyczesać trawnik z obumarłego filcu.

Regularne koszenie trawnika jest koniecznie dla jego zdrowego wzrostu i wyglądu. Istotna jest również pora w ciągu dnia jak i pogoda - o czym wielu zapomina. Wiosną koszenie najlepiej jest wykonać, gdy źdźbła nie są mokre od rosy czy deszczu. Najlepiej wybrać pogodny, a jednocześnie nieco pochmurny dzień, bowiem trawa koszona przy mocnym słońcu jest narażona na wysychanie. Z tego też względu optymalną porą w ciągu dnia na koszenie murawy będą godziny popołudniowe - między 16-18.30. Drań jest wówczas sprężysta i ma czas, aby zregenerować się przed nastaniem nocy. Jeśli zależy ci na porze okołopołudniowej, należy mieć pewność, że rosa już zeszła, a słońce nie jest zbyt mocne. Optymalna temperatura do koszenia trawy wiosną to taka, która stymuluje jej wzrost, a mianowicie 7-10 st. C. Wiosną trawa rośnie najintensywniej, dlatego warto ją skracać nawet co 5-7 dni.