Spis treści: Problemy w uprawie ogórków są powszechne. Warto działać natychmiast Dlaczego małe ogórki żółkną i odpadają? Ogrodniczka odpowiada

Problemy w uprawie ogórków są powszechne. Warto działać natychmiast

Nic tak nie cieszy latem, jak pyszne, dorodne warzywa i owoce "wyhodowane" we własnym ogródku. W Polsce wiele osób uprawia między innymy pomidory i ogórki, które służą do bezpośredniego spożycia, a także wykorzystywane są na przetwory. Aby cieszyć się jednak zdrowymi i smacznymi okazami, trzeba znać podstawowe zasady ich pielęgnacji. W przypadku ogórków częstym problemem, z którymi spotykają się działkowcy w sezonie jest żółknięcie i odpadanie małych ogórków. Jeśli nie wiesz co może być powodem, możesz zaczerpnąć wskazówek od ekspertki specjalizującej się w uprawie warzyw. Opublikowała ona w mediach społecznościowych filmik, w którym wyjaśniła krok po kroku, jak zaradzić temu problemowi.

Dlaczego małe ogórki żółkną i odpadają? Ogrodniczka odpowiada

Influencerka znana w mediach społecznościowych jako "Dama z motyką", regularnie dzieli się poradami i wskazówkami dotyczącymi ogrodu, a w tym uprawy warzyw. Ostatnio opublikowałam rolkę, w której opisała często problem, z którym spotykają się osoby uprawiające ogórki i wyjaśniła jak go rozwiązać.

Aby cieszyć się jędrnymi, zdrowymi ogórkami warto wiedzieć jak je podlewać i w jaki sposób nawozić 123RF/PICSEL

- Małe ogórki żółkną i odpadają?

To jeden z najczęstszych problemów w sezonie i na szczęście w większości przypadków da się go ograniczyć.

Najczęściej winne są:

nieregularne podlewanie,

niedobór składników pokarmowych,

zbyt gęsty krzak,

słabe zapylenie podczas deszczowej pogody,

albo po prostu zbyt duża liczba owoców rozwijających się jednocześnie - czytamy na Instagramie.

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"Dama z motyką" podała też, co konkretnie robić w takiej sytuacji.

1. Podlewaj regularnie

2. Nawóź nawozem do ogórków lub pomidorów z przewagą potasu. Może też być gnojówka z żywokostu.

3. Zadbaj o przewiew, jeśli krzak jest bardzo gęsty, usuń część najstarszych liści.

4. Ściółkuj glebę, żeby dłużej utrzymywała wilgoć.

Gdy poprawisz warunki uprawy, kolejne ogórki zwykle rozwijają się już prawidłowo - wyjaśniła ekspertka.



