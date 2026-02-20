Spis treści: Hortensja. Ozdobny krzew idealny do ogrodu Hortensja po zimie. O tym pamiętaj już w marcu Kaskady kwiatów będzie widać z daleka. Zaserwuj hortensji wiosną jeden składnik Jak przygotować nawóz ze skórki pomarańczy?

Hortensja. Ozdobny krzew idealny do ogrodu

Hortensja to nieodłączny element wielu ogrodów w Polsce. Słynie z okazałych, kolorowych kwiatów, które zachwycają od czerwca do października. Poszczególne hortensje różnią się od siebie wysokością, wyglądem liści, czasem kwitnienia i kolorem kwiatów. To zarówno majestatyczne krzewy, jak i niższe gatunki, które można posadzić w dużych donicach lub skrzynkach.

Jak pobudzić hortensje do kwitnienia? 123RF/PICSEL

Aby hortensja zachwycała wyglądem w sezonie, odpowiednie przygotowania należy zacząć już wczesną wiosną.

Hortensja po zimie. O tym pamiętaj już w marcu

Gdy temperatura wyniesie powyżej 5 st. C. należy zdjąć z rośliny okrycie z agrowłókniny. To idealny czas, by sprawdzić, w jakim stanie są pędy. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy usunąć stare i zniszczone pędy. Warto pamiętać o usunięciu kopczyków wokół korzeni krzewu. Dobrze zastąpi je kompost, który dostarczy mu ważne składniki odżywcze.

Marzec to też czas, w którym hortensji należy zaserwować odpowiedni nawóz. Warto stawiać na preparaty z azotem, fosforem i potasem. Wzmocnią roślinę i zmobilizują do kwitnienia.

Kaskady kwiatów będzie widać z daleka. Zaserwuj hortensji wiosną jeden składnik

Jeśli nie chcesz korzystać z chemicznych preparatów, odżywkę możesz przygotować samodzielnie. W tej roli idealnie sprawdzi się skórka pomarańczy. Dostarczy roślinie składników odżywczych i zakwasi glebę. A do tego zawiera wspomniane wcześniej potas, fosfor i azot, które przyczyniają się do okazałego kwitnienia.

Skórka pomarańczy zawiera składniki, które przypadną hortensji do gustu 123RF/PICSEL

Hortensja preferuje lekko kwaśne podłoże, a skórka pomarańczy zawiera kwasy organiczne i składniki pomagające utrzymanie odpowiedniego pH gleby. Co więcej, zawiera witaminę C i olejki eteryczne, które mogą działać odstraszająco na niektóre szkodniki.

Jak przygotować nawóz ze skórki pomarańczy?

Najprostszy sposób to przygotowanie wywaru do podlewania krzewu. Do wody wrzuć skórki pomarańczy i gotuj przez 15 minut. Hortensję zasilaj wystudzonym wywarem bez rozcieńczania.

Inne rozwiązanie? Zaserwowanie roślinie zmielonych skórek. Najpierw wysusz je na słońcu lub w piekarniku (nagrzany do 60 st. C). Później drobno posiekaj lub zmiel w blenderze. Skórki w takiej formie wymieszaj z glebą i rozsyp dookoła krzewu. Na koniec podlej niezbyt dużą ilością wody.

