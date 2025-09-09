Dlaczego sól może być niebezpieczna dla zdrowia?

Według WHO - Światowej Organizacji Zdrowia, dzienna, bezpieczna dawna soli dla dorosłego człowieka to nie więcej niż 5 g - odpowiadająca jednej małej łyżeczce do herbaty. Okazuje się jednak, że mało kto bierze sobie te zalecenia do serca. Przeciętny Polak spożywa soli nawet trzy razie więcej każdego dnia, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji zdrowotnych. Nadmiar soli w diecie to przede wszystkim:

Większe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego

Większe ryzyko udaru mózgu i chorób sercowo-naczyniowych

Większe ryzyko niektórych nowotworów - m.in. raka żołądka, a także nadwagi i otyłości

Bosacka bierze pod lupę popularne produkty. To sama sól!

Producenci dodają sól do żywności na potęgę - nie tylko w celu przedłużenie jej przydatności do spożycia, ale również poprawy smaku - podobnie jest z resztą z cukrem. W związku z tych kupując produkty spożywcze w sklepie, często nie jesteśmy świadomi, ile tak naprawdę soli zjadamy w ciągu dnia. Ostatnio w mediach społecznościowych, te najbardziej nafaszerowane solą produkty pod lupę wzięła Katarzyna Bosacka - dziennikarka, prezenterka, słynąca z propagujących zdrowe żywienie programów telewizyjnych. W najnowszej rolce na Instagramie przedstawiła zestawienie słonych rekordzistów - artykułów, które Polacy kupują nagminnie.

Czy wiedzieliście ile soli kryje w niektórych produktach? Mam dla Was kilku rekordzistów na których zwróciłam uwagę w sklepie.

Precelki, paluszki, chipsy - nawet 4 g soli w 100 g

Kabanosy, wędliny - ponad 4 g soli w 100 g

Słone i wędzone ryby - nawet 5,4 g soli w 100 g

Przyprawy, szczególnie kostki rosołowe itp. - nawet 15 g soli w 100 g

Niektóre przyprawy - m.in. kostki rosołowe, to tak naprawdę sama sól Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

- Uważajcie na gotowe mieszanki przypraw, czasem 70 proc. takiego opakowania to czysta sól!! A sól jak wiemy, jest przyczyną nadciśnienia, na które cierpi kilkanaście milionów Polaków. Według zaleceń nie powinniśmy jeść dziennie więcej niż 5 g soli, czyli płaską łyżeczkę od herbaty. Pamiętajmy też, że sól występuje naturalnie w produktach np. w serach czy warzywach. W związku z tym bardzo łatwo jest ten dzienny limit przekroczyć - podsumowała Bosacka.

