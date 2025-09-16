Polacy kochają pieczywo. Nie wyobrażamy sobie bez nich śniadania

Na polskich stołach nie może zabraknąć pieczywa. Uwielbiamy chleby i bułki. Często robimy kanapki lub chwytamy za bułkę jako dodatek do jajecznicy. Według danych GUS w 2020 roku spożycie chleba na jedną osobę wynosiło niecałe 36 kg.

To oznacza, że w ciągu roku stajemy niemal codziennie przed wyborami żywieniowymi związanymi z pieczywem.

Jakie więc bułki wybrać, jeżeli jemy je dość często, by wspierać nasze zdrowie? Tematem zajęła się Katarzyna Bosacka, specjalistka telewizyjna od zdrowego żywienia. Od lat doradza ona Polakom w kwestii wyboru produktów spożywczych, które znajdziemy na sklepowych półkach.

Tym razem to właśnie o bułkach opowiedziała szerzej na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Jaka bułka jest najzdrowsza? Katarzyna Bosacka doradza

W najnowszej rolce na swoim Instagramie Katarzyna Bosacka pokazała kilka rodzajów bułek z polskich piekarni i opisała, co w nich znajdzie konsument.

Specjalistka starała się odpowiedzieć na pytanie, jaka bułka będzie najzdrowszym wyborem.

Wygrały bułki wypiekane z pełnego ziarna i nic w tym dziwnego.

Wybór dobrego pieczywa może być trudny. 123RF/PICSEL

"Bułki żytnie na zakwasie - wspierają trawienie i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Grahamki - pełne błonnika, witamin i minerałów, a przy tym lekkie i sycące. Bułki orkiszowe - wartościowsza alternatywa dla pszennej bułki, bogata w błonnik i składniki odżywcze. Pełnoziarniste - powstają z mąki z całego ziarna, co sprawia, że dłużej utrzymują uczucie sytości" - opisała Katarzyna Bosacka.

Jak widać, w zestawieniu zabrakło pszennych i maślanych bułek, które często są wybierane przez kupujących.

Oczywiście, choć nie są najlepszym wyborem, kiedy od czasu do czasu je wybierzemy, nie zaszkodzimy swojemu ciału. Jednak gdy wybieramy je zbyt często, może okazać się, że w dłuższej perspektywie nie odżywiamy się w odpowiedni sposób.

"Lepiej ograniczyć bułki białe - pozbawione wartości odżywczych, powodują szybki skok cukru. Maślane - dużo tłuszczu i cukru, niewiele błonnika. Bułki z ulepszaczami - sztuczne dodatki, barwniki i konserwanty nie sprzyjają zdrowiu" - apeluje Bosacka.

