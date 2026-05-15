Na czym można grillować, a czego lepiej unikać? Takie pytanie postawiła w najnowszym wpisie Katarzyna Bosacka. Ekspertka od świadomych zakupów i zdrowego żywienia pod lupę wzięła tacki aluminiowe i papier do pieczenia.

"Wokół grilla krąży sporo mitów. Sprawdź, co jest bezpieczne i wygodne, a co może zepsuć smak albo po prostu się nie sprawdzić" - zaznaczyła we wpisie na Instagramie. Podzieliła się kilkoma wskazówkami, wskazała też, na czym jej zdaniem, najlepiej przygotowywać mięso i warzywa.

"Na pewno nie grillujemy bezpośrednio na grillu. Musimy coś na ten grill położyć, żeby nam się jedzenie nie spaliło i było dla nas zdrowe" - powiedziała na początku nagrania.

"Tacki aluminiowe to nie jest dobry pomysł. Jeszcze parę lat temu naukowcy mówili, że na tackach. Dzisiaj są już passé, bo aluminium przykleja się do jedzenia, trafia do naszego organizmu. Jeśli skumuluje się w większej ilości, to może mieć negatywny wpływ na nasz układ nerwowy, kości i wątrobę" - przekazała Bosacka.

Co zatem z papierem do pieczenia?

"Też jest pokrywany najróżniejszymi związkami. Jak twierdzą naukowcy, niektóre z nich mogą być toksyczne" - wskazała.

Na czym zatem poleca grillować Bosacka? Jej zdaniem najlepszy i najbezpieczniejszy wybór to tacki ze stali nierdzewnej. "Mogą być większe, mniejsze, są wielokrotnego użytku. Co prawda brudzą się i trzeba je czyścić, ale naukowcy twierdzą, że są najbezpieczniejsze" - podsumowała nagranie.

Potrawy z grilla nie muszą być niezdrowe

Aby ograniczyć spalanie tłuszczu i dostęp szkodliwego dymu do opiekanego produktu, dobrze jest stosować tacki lub brytfanny. Najlepiej, by były wykonane ze stali nierdzewnej lub żeliwne. Jak czytamy na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, produktów aluminiowych nie zaleca się do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że aluminium będzie się do niej przedostawało.

Eksperci EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) zaznaczają, że w normalnych i typowych warunkach przenikanie aluminium do żywności jest niewielkie. Zwracają jednak uwagę, że w przypadku produktów zawierających zawierającej kwasy i sól stosowanie naczyń, takich jak np. patelnie, miski, folia aluminiowa może powodować zwiększenie stężenia związków glinu (aluminium) w takich produktach. Używanie aluminiowych tacek i naczyń może zwiększać stężenie glinu zwłaszcza w żywności zawierającej pomidory, różne marynaty czy ocet.

Sezon grillowy dopiero się rozpoczyna

Mięso marynowane przed podaniem na grilla w zalewie (z octem czy sokiem z cytryny w składzie) lepiej podawać więc na tackach stalowych wielokrotnego użytku niż na aluminiowych.

EFSA przedstawiła bezpieczne ilości aluminium, jakie mogą wnikać do organizmu wraz z dietą na podstawie nadań i naukowych opinii. Wygląda to następująco: 1 miligram/kg masy ciała/tydzień.

Na stronie NCEZ czytamy, że eksperci zalecają jednak, że ze względu na ryzyko dostarczania go w większych niż dopuszczalne wartości ilościach, kontakt żywności z aluminium powinien być ograniczany.

Źródło:

instagram/katarzynabosacka ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/grillowanie-zalecane-techniki-i-sprzet

