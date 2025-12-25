Spis treści: Katarzyna Bosacka przestrzega przez rujnującymi zdrowie przekąskami Long chips - co to za produkt i jaki ma skład?

Katarzyna Bosacka przestrzega przez rujnującymi zdrowie przekąskami

Katarzyna Bosacka - dziennikarka, prezenterka i autorka książek, od lat udziela Polakom porad dotyczących świadomych wyborów konsumenckich. Analizuje składy wielu popularnych produktów, mówi zarówno o "badziewiach" jak i "perełkach", które można kupić w polskich sklepach. Część z nich jest nafaszerowana wieloma szkodliwymi związkami, przed którymi Bosacka przestrzega. Należą do nich między innymi przekąski, które ostatnio zaczęły pojawiać się na sklepowych półkach i są chętnie kupowane przez Polaków. Chodzi o nietypowe chipsy.

Long chips - co to za produkt i jaki ma skład?

- Coraz bardziej popularne są tzw. długie chipsy czyli "long chips". Z czego one są zrobione? Tutaj składu nie zobaczymy - powiedziała Bosacka w filmiku zamieszczonym na Instagramie.

Okazuje się, że etykieta umieszczona na opakowaniu chipsów pewnej marki jest nieczytelna dla konsumenta.

- Rozporządzenie 169 z 2011 roku Unii Europejskiej mówi, że skład powinien być wyraźnie widoczny na opakowaniu - wyjaśniła dziennikarka.

Bosacka wzięła więc pod lupę kolejną markę - tym razem były to długie chipsy krabowe. W składzie mamy płatki ziemniaczane w ilości 48% co oznacza, że chipsy są zrobione ze sproszkowanych ziemniaków, a tym samym jest to produkt wysoko przetworzony. Do tego olej słonecznikowy, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, mieszanka przypraw, maltodekstryna, wzmacniacze smaku, regulatory kwasowości, ekstrakt z papryki jako barwnik, sól, przeciwutleniacz.

Bosacka wyjaśniła, że skład tego produktu jest słaby, a wręcz fatalny - jedząc takie chipsy tak naprawdę spożywamy sam ziemniaczany proszek i mąkę wraz z aromatami oraz konserwantami. Innymi słowy puste kalorie. Jak się okazuje "long chips" poza wyglądem niewiele różnią się od tych tradycyjnych chrupek ziemniaczanych. Lepiej nie serwować sobie takich przekąsek zbyt często.

