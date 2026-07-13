Dlaczego na lodach tworzy się warstwa białych kryształków?

Mogłoby się wydawać, że odpowiednie przechowywanie lodów nie wymaga eksperckiej wiedzy. Większość osób po powrocie ze sklepu odkłada pudełko z lodami do zamrażalnika i sięga po nie, kiedy na łakocie przychodzi ochota.

Otwieranie dużego pudełka z lodami, następnie jego zamykanie i ponowne umieszczenie w zamrażalce często prowadzi do powstawania nieprzyjemnego zjawiska. Otóż na powierzchni lodów, zwłaszcza, jeśli "leżakują" one w zamrażalniku przez kilkanaście lub kilkadziesiąt dni, tworzy się warstwa białych kryształków. Taki "nalot" może negatywnie wpływać na konsystencję lodów oraz na ich smak.

Wspomniane, białe kryształki na lodach to nic innego jak tzw. szron, który powstaje w procesie sublimacji. Innymi, jeśli opakowanie z lodami wyjmiemy z zamrażalnika, woda zawarta w lodach odparowuje i osiada na powierzchni lodów. Po schowaniu pudełka do zamrażalnika dochodzi do zamrożenia cząsteczek, które tworzą niewielkie, białe kryształki.

Ponadto takie kryształki mogą się powiększać na skutek częstego otwierania drzwi od zamrażalnika, bowiem dochodzi wówczas do zmiany temperatury w urządzeniu, a tym samym regularnego topnienie, a następnie zamarzania cząsteczek. Białe kryształki na powierzchni lodów nie oznaczają, że produkt jest popsuty.

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Jak zapobiegać tworzeniu się białych kryształków na powierzchni lodów?

Skoro wiemy już, czym są i skąd się biorą białe kryształki na lodach, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zapobiegać ich powstawaniu. To szczególnie istotne, bo jak już wspomnieliśmy, taki szron na smakołykach może negatywnie wpływać m.in. na ich smak.

Jeśli nie chcemy, żeby na powierzchni lodów powstawały białe kryształki, opakowanie z lodami umieśćmy w zamrażalniku do góry dnem. Wówczas cząsteczki zaczną się gromadzić na wieczku opakowania, a nie na samych lodach, dzięki czemu ich smak i konsystencja będą idealne.





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