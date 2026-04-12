Każdego dnia jedz to warzywo. Zdziwisz się, co stanie się z twoim ciałem
Dietetycy i lekarze od lat zachęcają do tego, by jeść jak najwięcej surowych warzyw, które są nie tylko cennym źródłem witamin i minerałów, ale i błonnika. Jedno z warzyw spożywane regularnie może przynieść niesamowite korzyści dla zdrowia. Można z niego przyrządzać surówki, soki albo po prostu przegryzać w formie przekąski. Sprawdź, dlaczego warto codziennie jeść marchewkę.
Marchewka wspiera pracę serca
Marchew zawiera wiele cennych składników, przede wszystkim antyoksydanty i kwasy fenolowe, które obniżają poziom złego cholesterolu. Duża ilość potasu w pomarańczowym warzywie pomaga również regulować ciśnienie tętnicze krwi. Dzięki temu regularne spożywanie tego warzywa zmniejsza ryzyko miażdżycy, nadciśnienia i poważnych schorzeń serca.
Marchew na zdrowe oczy
Marchew jest bogatym źródłem beta-karotenu, który jest niezbędny dla prawidłowego widzenia. Wspomaga regenerację błon śluzowych, odżywia narząd wzroku i chroni przed jego wysychaniem. Badania wykazały, że regularne spożywanie marchwi zmniejsza ryzyko powstania zwyrodnienia plamki żółtej czy zaćmy. Chroni też przed pogorszeniem widzenia po zmroku.
Marchewka a nowotwory
Zdrowa zbilansowana dieta zmniejsza też ryzyko niektórych nowotworów, zwłaszcza układu pokarmowego (np. raka żołądka). Badania wykazały też, że kobiety z wysokim poziomem karotenoidów (związki występujące w dużych ilościach w marchwi) we krwi mogą rzadziej zmagać się z nowotworem piersi.
Marchewka jest idealną przekąską na diecie redukcyjnej
Świeża marchewka to także idealna zdrowa przekąska na diecie i nie tylko. Ma słodki smak i niewiele kalorii (zaledwie 27 kcal w 100 g), jest za to świetnym źródłem błonnika. Dzięki temu nie tylko syci i zmniejsza apetyt na słodkie, ale pomaga też regulować poziom cukru we krwi.
Marchew poprawia kondycję skóry
Antyoksydanty i beta-karoten znajdujące się w marchewce mają też korzystny wpływ na kondycję skóry. Usuwają wolne rodniki odpowiadające za procesy starzenia się, chronią przed zmarszczkami i wyrównują koloryt cery. Jednocześnie chronią przed promieniowaniem UV.
Marchew niezbędna dla odporności i zdrowia mózgu
Marchew zawiera również witaminę C oraz B6, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Z kolei silne właściwości naturalnych przeciwutleniaczy niwelują stany zapalne w organizmie i poprawiają mikrokrążenie, dzięki czemu zmniejszają ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych.
