Jak wygląda Nicotiana alata?

Nicotiana alata, nazywana też tytoniem oskrzydlonym, ozdobnym lub kwitnącym tytoniem, to roślina o wyprostowanym pokroju, która zwykle osiąga od około 90 do 150 cm wysokości. Jest dość smukła, dlatego dobrze prezentuje się w grupie, zwłaszcza w tylnej lub środkowej części rabaty. Na szerokość rozrasta się znacznie mniej niż na wysokość, najczęściej do około 30-60 cm.

Jej największą ozdobą są długie, rurkowate kwiaty zakończone gwiazdkowatym rozchyleniem płatków. W zależności od odmiany mogą być białe, różowe, czerwone, limonkowe, żółtawozielone albo kremowe. Klasyczne formy gatunku słyną z mocnego, nocnego zapachu i kwiatów otwierających się szczególnie chętnie wieczorem - to właśnie wtedy Nicotiana alata pokazuje pełnię swojego uroku.

Tytoń oskrzydlony jest ceniony ze względu na piękny zapach i efektowne kwiaty. 123RF/PICSEL

Liście są duże, miękkie, zielone i wyraźnie większe niż same kwiaty. U podstawy rośliny mają bardziej wydłużony, łopatkowaty kształt, a wyżej na pędach stają się mniejsze. Całość wygląda lekko i romantycznie, ale jednocześnie na tyle wyraziście, że roślina nie ginie wśród innych letnich kwiatów.

Dlaczego warto ją posadzić?

Najmocniejszym argumentem za posiadaniem tej rośliny w swoim ogrodzie czy na tarasie jest prosty: zapach. Nicotiana alata wieczorami pachnie intensywnie słodko i bardzo przyjemnie, dlatego świetnie sprawdza się tam, gdzie naprawdę chce się przebywać po zmroku. Posadzona pod oknem, przy ławce, przy tarasie albo obok wejścia do domu daje niesamowity efekt. Pokochają ją zwłaszcza osoby lubiące ogrody w swobodnym stylu - rustykalnym, naturalistycznym, wiejskim, romantycznym.

Warto docenić ją także za długi okres kwitnienia. Zaczyna latem i utrzymuje dekoracyjność aż do jesieni, dlatego nie musisz martwić się gołymi plackami na rabacie ani planować nowych nasadzeń w środku sezonu. Przy regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatów i odpowiednim podlewaniu roślina potrafi wyglądać atrakcyjnie naprawdę długo (do pierwszych chłodów).

Nicotiana alata ma jeszcze jedną zaletę: przyciąga zapylacze. Jej kwiaty są chętnie odwiedzane przez motyle i inne owady, a wieczorny zapach przywabia także nocnych gości ogrodu.

Gdzie najlepiej rośnie?

Nicotiana alata najlepiej rośnie w miejscu słonecznym albo lekko półcienistym. Lubi światło, ale w cieplejszych rejonach i podczas upalnego lata dobrze reaguje na delikatne osłonięcie od najmocniejszego popołudniowego słońca. Taka lokalizacja pomaga dłużej utrzymać świeżość liści i kwiatów.

Najlepsze podłoże dla tej rośliny jest żyzne, próchniczne, stale lekko wilgotne, ale jednocześnie przepuszczalne. Ziemia nie powinna być ani przesuszona, ani podmokła. Jeśli podłoże w ogrodzie jest zbyt lekkie i szybko traci wilgoć, warto przed sadzeniem wzbogacić je kompostem. To poprawi strukturę gleby i ułatwi utrzymanie odpowiednich warunków.

Lepiej nie sadzić jej blisko warzywnika, zwłaszcza obok pomidorów, papryki, ziemniaków czy bakłażanów. Wszystkie należą do tej samej rodziny, więc mogą być narażone na podobne choroby wirusowe.

Kwiaty tytoniu mają spore grono amatorów 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować?

Nicotiana alata nie jest rośliną trudną, ale najlepiej rośnie wtedy, gdy ma zapewnioną równomierną wilgotność podłoża. Nie przepada za suszą, dlatego w czasie upałów trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu w taki sposób, aby gleba była lekko wilgotna (szczególnie u roślin sadzonych w pełnym słońcu).

Trzeba też wykonywać kilka prostych zabiegów pielęgnacyjnych:

usuwać przekwitłe kwiaty, by pobudzić roślinę do dalszego kwitnienia,

zasilać ją umiarkowanie nawozem do roślin kwitnących,

sadzić w rozstawie zapewniającej przewiew,

obserwować liście i pędy pod kątem mszyc, wciornastków czy mączlika.

Nasiona można wysiewać wcześniej pod osłonami, zwykle na 6-8 tygodni przed ostatnimi przymrozkami, albo bezpośrednio do gruntu po ustąpieniu ryzyka chłodów. Są bardzo drobne, dlatego nie należy przykrywać ich grubą warstwą ziemi. Do kiełkowania potrzebują światła i ciepła.

W polskich warunkach Nicotiana alata najczęściej uprawiana jest jako roślina jednoroczna. W cieplejszym klimacie może zachowywać się jak bylina krótkowieczna, ale u nas zwykle traktuje się ją jako sezonową ozdobę rabat.

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL