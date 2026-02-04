Wypłata świadczeń w lutym 2026: Kiedy emeryci otrzymają przelewy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty emerytur i rent w stałych terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. W lutym 2026 roku nie mamy żadnych świąt, które mogłyby wpłynąć na te daty, ale układ kalendarza zmieni nieco dni wypłat.

1 lutego wypadał w tym roku w niedzielę, więc wypłata została przesunięta na 30 stycznia. 15 lutego również wypada w niedzielę, więc emeryci otrzymają przelewy 13 lutego w piątek.

6 lutego (piątek), 10 lutego (wtorek), 20 lutego (piątek) i 25 lutego (środa) wypłaty pozostaną bez zmian.

1 marca 2026 roku będzie miała miejsce coroczna waloryzacja. Seniorzy, którzy otrzymują świadczenie pierwszego dnia miesiąca, dostaną je więc już w wyższej kwocie 27 lutego. Prognozowany wskaźnik waloryzacji na marzec 2026 roku wynosi około 5,08 proc. - oznacza to wzrost minimalnej emerytury z 1878,91 zł do około 1974,36 zł brutto. Ostateczny wskaźnik zostanie jednak potwierdzony po 9 lutego tego roku.

Kiedy wypłata świadczeń za luty 2026? 123RF/PICSEL

Nowe limity dorabiania dla emerytów. Co trzeba wiedzieć?

Od 1 grudnia 2025 roku obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. W pierwszym kwartale 2026 roku próg 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia wynosi 6140,20 zł brutto, a próg 130 proc. to 11 403,30 zł brutto.

Warto pamiętać, że przekroczenie pierwszej kwoty skutkuje zmniejszeniem świadczenia. Osiągnięcie zarobków powyżej drugiego progu powoduje natomiast zawieszenie wypłaty emerytury lub renty.

Nowe limity, na kolejny kwartał roku, zostaną ogłoszone przez ZUS i zaczną obowiązywać od 1 marca 2026 roku.

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

