Mówi się, że jesteśmy tym, co jemy, dlatego wartościowe posiłki są podstawą zdrowej diety. Najważniejszym posiłkiem dnia jest śniadanie, bo daje energię na start dnia. Liczy się jednak nie tylko to, co jemy, ale też kiedy jemy śniadanie. Często rano brakuje nam czasu - przez drzemki czy zaspanie - i przesuwamy śniadanie na później albo całkiem je pomijamy. Okazuje się, że ma to szczególne znaczenie wraz z wiekiem. Naukowcy z Mass General Brigham w USA zauważyli, że z wiekiem zmieniają się godziny spożywania posiłków. Odkryli też wzorce tych zmian, które mogą wiązać się z wcześniejszą śmiercią. Badania sugerują, że u starszych osób - szczególnie jeśli chodzi o porę śniadania - zmiany w czasie jedzenia mogą być łatwym do sprawdzania sygnałem ogólnego stanu zdrowia. Dlatego obserwowanie zmian w porach posiłków może pomóc pacjentom i lekarzom wcześniej wykryć problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.