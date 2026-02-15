Kiedy jeść śniadanie? Pora ma ogromne znaczenie. Seniorze, nie pomijaj
Śniadanie dla wielu potrafi bywa prawdziwym wyzwaniem. Zwłaszcza, gdy wstajemy na ostatnią chwilę, a czas goni, aby wyjść do pracy. Skutkuje to tym, że odwlekamy jeden z najważniejszych posiłków w ciągu dnia. Badania mówią jasno, może to nieść ze sobą opłakane konsekwencje. Jak wpływa na nasz organizm późne jedzenie śniadania?
Śniadanie a zdrowie. Dlaczego liczy się czas jedzenia
Mówi się, że jesteśmy tym, co jemy, dlatego wartościowe posiłki są podstawą zdrowej diety. Najważniejszym posiłkiem dnia jest śniadanie, bo daje energię na start dnia. Liczy się jednak nie tylko to, co jemy, ale też kiedy jemy śniadanie. Często rano brakuje nam czasu - przez drzemki czy zaspanie - i przesuwamy śniadanie na później albo całkiem je pomijamy. Okazuje się, że ma to szczególne znaczenie wraz z wiekiem. Naukowcy z Mass General Brigham w USA zauważyli, że z wiekiem zmieniają się godziny spożywania posiłków. Odkryli też wzorce tych zmian, które mogą wiązać się z wcześniejszą śmiercią. Badania sugerują, że u starszych osób - szczególnie jeśli chodzi o porę śniadania - zmiany w czasie jedzenia mogą być łatwym do sprawdzania sygnałem ogólnego stanu zdrowia. Dlatego obserwowanie zmian w porach posiłków może pomóc pacjentom i lekarzom wcześniej wykryć problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.
Dlaczego późne jedzenie śniadania może szkodzić?
Naukowcy przeanalizowali dane prawie 3000 dorosłych osób w Wielkiej Brytanii w wieku od 42 do 94 lat. Badanie to trwało kawał czasu, bo ponad 20 lat - dodatkowo obejmowało nawe analizę próbek krwi. Co więc się okazało? Wyniki sugerują, że wraz z wiekiem ludzie częściej odkładają jedzenie śniadania i kolacji na później, przez co czas poświęcany na spożywanie posiłków staje się krótszy.
Późne spożywanie śniadań często wiązały się z gorszym samopoczuciem fizycznycm lub psychicznym. Odkładanie posiłków bywało objawem depresji, zmęczenia, albo zaburzeń w jamie ustnej. Te osoby miały także kłopot z przygotowywanie posiłków oraz snem. Co ważne, osoby jedzące śniadanie późno miały większe ryzyko śmierci w trakcie trwania badania. Zauważono też, że osoby, które naturalnie wolą późno chodzić spać i późno wstawać, częściej jedzą posiłki o późniejszych porach. Dlatego bardzo ważne jest, aby spożywać odpowiednią podaż kalorii w podobnym zakresie czasowym, takim jak 8 a 12 godzin dziennie.