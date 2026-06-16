Kiedy można posprzątać rzeczy po zmarłym? Kluczowa jest jedna kwestia

Kiedy i jak posprzątać rzeczy po zmarłym bliskim?

Według psychologów, osoby najbliższe nie powinny decydować się na sprzątanie po zmarłym zbyt wcześnie. W okresie żałoby powinniśmy mocno wsłuchiwać się w siebie i swoje emocje, nie ulegać presji otoczenia i wracać do równowagi we własnym tempie.

Niektóre osoby są gotowe do wysprzątania domu czy mieszkania zmarłego już po kilku tygodniach, inne potrzebują tego czasu dużo więcej. Decyzję powinniśmy podjąć samodzielnie i mając na uwadze swój stan emocjonalny.

Pamiętajmy, że podczas porządkowania rzeczy osoby zmarłej ponownie uderzy w nas żal, tęsknota, poczucie straty, a czasem nawet wyrzuty sumienia. Nie musimy, a wręcz nie powinniśmy uciekać od tych emocji, bo właściwie przeżywana żałoba to ta, w której dopuszczamy je do siebie. Sprzątanie rzeczy po bliskiej nam, zmarłej osobie jest też dodatkową okazją do wspomnień i pogodzenia się ze stratą.

Zanim zabierzemy się za wielkie porządki, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań takich jak: "Czy jestem już gotowy emocjonalnie na rozpoczęcie tego procesu?", "Jakie przedmioty mają dla mnie szczególne znaczenie, a które mogę wyrzucić?", "Czy sprzątanie rzeczy po bliskim zmarłym nie otworzy zaleczonych już ran i nie pogorszy mojego stanu?".

Jeśli zdecydujemy się na rozpoczęcie porządków, trzymajmy się planu:

zacznijmy od rzeczy, które nie budzą silnych emocji, jak np. sprzęty domowe, dokumenty, ubrania,

rzeczy osobiste - zdjęcia, listy, biżuterię, pamiątki zostawmy "na później",

poprośmy o pomoc i wsparcie zaufaną osobę - przyjaciela lub kogoś z rodziny, kto pomoże nam przejść przez ten proces,

zachowajmy przedmioty o bardzo dużej wartości emocjonalnej, ale wybierzmy tylko kilka najcenniejszych rzeczy, resztę starajmy się oddać lub sprzedać.

Pamiętajmy, że sprzątanie rzeczy po zmarłym jest nie tylko koniecznością, ale także etapem terapeutycznym w przeżywaniu żałoby i symbolicznym pożegnaniem. Jest więc niezbędne, by ruszyć z miejsca i pogodzić się ze stratą.

Kiedy można posprzątać rzeczy po zmarłym? Według wierzeń, nie za szybko

Wiele osób boi się sprzątać rzeczy po zmarłym zbyt szybko. Od wieków funkcjonuje bowiem przesąd, mówiący o tym, że przez sześć tygodni od śmierci nie należy ich dotykać! Zmarły może bowiem powrócić i chcieć skorzystać z tego, co zostało w jego domu. Co ciekawe, ta sama zasada dotyczy także kwiatów złożonych na grobie.

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