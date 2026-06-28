Kiedy zacząć porządkować rzeczy po zmarłym?

Według psychologów, okres żałoby przebiegać może u konkretnych osób inaczej i mocno różnić się, zarówno intensywnością jak i długością. Właśnie dlatego, najbliżsi nie powinni decydować się na sprzątanie po zmarłym zbyt wcześnie. W okresie żałoby należy obserwować swoje emocje, nie ulegać presji otoczenia i wracać do równowagi we własnym tempie. Niektóre osoby są gotowe do wysprzątania domu czy mieszkania zmarłego już po kilku tygodniach, inne potrzebują tego czasu dużo więcej. Decyzję powinniśmy podjąć samodzielnie i mając na uwadze swój stan emocjonalny.

Porządkując rzeczy po zmarłej osobie, należy też trzymać się planu:

zaczynamy od rzeczy, które nie budzą silnych emocji, jak np. sprzęty domowe, dokumenty, ubrania,

rzeczy osobiste - zdjęcia, listy, biżuterię, pamiątki zostawiamy "na później",

prosimy o pomoc i wsparcie zaufaną osobę - przyjaciela lub kogoś z rodziny, kto pomoże nam przejść przez ten proces,

zachowujemy przedmioty o bardzo dużej wartości emocjonalnej, ale wybieramy tylko kilka najcenniejszych rzeczy, resztę oddajemy lub sprzedajemy.

Pamiętajmy, że sprzątanie rzeczy po zmarłym jest nie tylko koniecznością, ale także etapem terapeutycznym w przeżywaniu żałoby i symbolicznym pożegnaniem. Jest nam więc potrzebne, by ruszyć z miejsca i pogodzić się ze stratą.

Żałoba przebiegać może u konkretnych osób inaczej i mocno różnić się, zarówno intensywnością jak i długością 123RF/PICSEL

Kiedy można zacząć używać rzeczy po zmarłym? Prawo mówi jasno

Większość osób po śmierci bliskiej osoby zostawia sobie kilka pamiątek, a nawet ubrań czy przedmiotów codziennego użytku. Kiedy można zacząć ich używać?

Z prawnego punktu widzenia, rzeczy po zmarłym można zacząć używać od razu po jego śmierci - oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy jesteśmy jedynym, bezspornym spadkobiercą. Pełne prawo do dysponowania majątkiem uzyskuje się jednak dopiero po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Ubrania i pościel po zmarłym należy przed ponownym użyciem porządnie wyprać - najlepiej w temperaturze 60 stopni Celsjusza lub oddać do pralni chemicznej. Dodatkowo warto je również zdezynfekować. Jeśli do zgonu doszło w mieszkaniu, przedmioty z tego pomieszczenia mogą też wymagać ozonowania.

W polskiej kulturze, od wieków, funkcjonuje także przesąd, mówiący o tym, że przez sześć tygodni od śmierci nie należy dotykać, porządkować i używać rzeczy po zmarłej osobie. Przez ten czas dusza zmarłego może bowiem powracać do domu i korzystać ze swoich przedmiotów.

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