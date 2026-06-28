Kiedy można zacząć używać rzeczy po zmarłym? Prawo mówi jasno
Wiele osób po śmierci bliskiej osoby zostawia sobie nie tylko pamiątki po jej życiu, ale również ubrania czy przedmioty codziennego użytku. Kiedy możemy zacząć ich używać? Prawo mówi jasno, ale większość z nas wierzy również w przesądy.
Kiedy zacząć porządkować rzeczy po zmarłym?
Według psychologów, okres żałoby przebiegać może u konkretnych osób inaczej i mocno różnić się, zarówno intensywnością jak i długością. Właśnie dlatego, najbliżsi nie powinni decydować się na sprzątanie po zmarłym zbyt wcześnie. W okresie żałoby należy obserwować swoje emocje, nie ulegać presji otoczenia i wracać do równowagi we własnym tempie. Niektóre osoby są gotowe do wysprzątania domu czy mieszkania zmarłego już po kilku tygodniach, inne potrzebują tego czasu dużo więcej. Decyzję powinniśmy podjąć samodzielnie i mając na uwadze swój stan emocjonalny.
Porządkując rzeczy po zmarłej osobie, należy też trzymać się planu:
- zaczynamy od rzeczy, które nie budzą silnych emocji, jak np. sprzęty domowe, dokumenty, ubrania,
- rzeczy osobiste - zdjęcia, listy, biżuterię, pamiątki zostawiamy "na później",
- prosimy o pomoc i wsparcie zaufaną osobę - przyjaciela lub kogoś z rodziny, kto pomoże nam przejść przez ten proces,
- zachowujemy przedmioty o bardzo dużej wartości emocjonalnej, ale wybieramy tylko kilka najcenniejszych rzeczy, resztę oddajemy lub sprzedajemy.
Pamiętajmy, że sprzątanie rzeczy po zmarłym jest nie tylko koniecznością, ale także etapem terapeutycznym w przeżywaniu żałoby i symbolicznym pożegnaniem. Jest nam więc potrzebne, by ruszyć z miejsca i pogodzić się ze stratą.
Kiedy można zacząć używać rzeczy po zmarłym? Prawo mówi jasno
Większość osób po śmierci bliskiej osoby zostawia sobie kilka pamiątek, a nawet ubrań czy przedmiotów codziennego użytku. Kiedy można zacząć ich używać?
Z prawnego punktu widzenia, rzeczy po zmarłym można zacząć używać od razu po jego śmierci - oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy jesteśmy jedynym, bezspornym spadkobiercą. Pełne prawo do dysponowania majątkiem uzyskuje się jednak dopiero po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.
Ubrania i pościel po zmarłym należy przed ponownym użyciem porządnie wyprać - najlepiej w temperaturze 60 stopni Celsjusza lub oddać do pralni chemicznej. Dodatkowo warto je również zdezynfekować. Jeśli do zgonu doszło w mieszkaniu, przedmioty z tego pomieszczenia mogą też wymagać ozonowania.
W polskiej kulturze, od wieków, funkcjonuje także przesąd, mówiący o tym, że przez sześć tygodni od śmierci nie należy dotykać, porządkować i używać rzeczy po zmarłej osobie. Przez ten czas dusza zmarłego może bowiem powracać do domu i korzystać ze swoich przedmiotów.
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