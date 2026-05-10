Kiedy można zająć działkę przez zasiedzenie? Prawnicy mówią jasno

Czym jest zasiedzenie działki i kiedy można ją tak zająć?

Zasiedzenie działki to jedna z instytucji prawa cywilnego, która prowadzi do nabycia prawa własności, pomimo braku aktu notarialnego lub umowy. Jest to rozwiązanie przewidziane dla osób, które przez długi czas władają działką, dbają o nią i opiekują się nią jak własną przez:

20 lat, jeśli posiadacz uzyskał działkę w dobrej wierze (osoba była przekonana, iż ma prawo do korzystania z niej np. w wyniku nieprawidłowej umowy),

30 lat, gdy nabycie działki nastąpiło w złej wierze (świadomość braku tytułu prawnego, a mimo to dalsze użytkowanie).

Aby ubiegać się o prawo do zasiedzenia działki, należy złożyć właściwy wniosek oraz udowodnić, że korzysta się z niej w sposób ciągły i jawny oraz ponosi koszty jej utrzymania. Tutaj dowodem będą rachunki za prowadzone na działce wszelkie prace, opłacane regularnie podatki oraz oświadczenia sąsiadów.

Procedura zasiedzenia działki to długi proces, który może potrwać nawet kilka lat. Sąd musi mieć pewność, że dana osoba ma prawo do działki. Zasiedzenie może dotyczyć zarówno całej działki jak i jej wydzielonej części.

Jak uchronić się przed zasiedzeniem działki?

Aby uchronić się przed zasiedzeniem działki, właściciel zobowiązany jest do jej regularnej kontroli. W sytuacji, gdy tylko zauważy on, że ktoś użytkuje grunt, powinien natychmiast podjąć odpowiednie kroki, najlepiej od razu z pomocą prawnika.

WAŻNE: Należy pamiętać, że w każdej chwili możemy przerwać bieg zasiedzenia, poprzez wytoczenie powództwa windykacyjnego lub powództwa o ustalenie praw własności.

Najlepszą ochroną przed zasiedzeniem działki jest aktywne nią zarządzanie poprzez postawienie ogrodzenia, regularne wizyty oraz remonty, prace ogrodowe, opłacanie podatków. To dowody na to, że właściciel czuje się gospodarzem działki i kontroluje jej stan prawny.

